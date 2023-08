Malaise face aux négociations de Dubé avec les médecins lors de l’étude du projet de loi 15

Les négociations que mène le ministre de la Santé, Christian Dubé, avec les lobbies de médecins, en parallèle avec l’étude du projet de loi qui les concerne, rendent mal à l’aise des députés de l’opposition. Au point de se demander si leurs travaux servent à quelque chose.

Le député solidaire Vincent Marissal déplore ce « mélange des genres ». Il reproche au ministre Dubé « d’instrumentaliser » les travaux des députés sur le projet de loi 15 afin de faire avancer ses négociations avec les médecins.

Le hic, selon M. Marissal, c’est que les médecins peuvent suivre ce qui se passe à l’Assemblée nationale alors que les députés sont tenus dans l’ignorance sur les échanges entre les fédérations médicales et le ministre.

Pour le député péquiste Joël Arseneau, cette iniquité est au coeur du problème. « Si nous, on travaille dans le vide et que les médecins s’entendent avec le ministre, puis qu’on nous arrive avec une solution autour de laquelle on n’aurait pas été partie prenante, on peut se demander à quoi sert la commission et à quoi sert notre travail. »

Selon lui, c’est différent avec d’autres groupes comme les regroupements d’usagers, puisque les députés ont l’impression de contribuer plus directement aux négociations en faisant des propositions.

« C’est inhabituel », renchérit le député libéral André Fortin, qui siège depuis neuf ans au Parlement. De mémoire, je n’ai jamais vu ça, sauf pour des projets de loi de retour au travail. » Les travaux de la commission parlementaire ne doivent pas être utilisés comme levier de négociation, ajoute-t-il.

« Temps raisonnable » aux médecins pour négocier

Questionné à ce sujet, le ministre Christian Dubé avance qu’il est nécessaire de procéder ainsi et que cela permet de donner un « temps raisonnable » aux médecins pour négocier. « Ou bien on présentait le projet de loi dans deux ans, ou bien on présentait un projet de loi qui représentait 80 % de ce qu’on voulait ».

« Les médecins, ça fait quatre mois qu’on leur parle, ça fait quatre mois que le projet de loi a été déposé », a-t-il ajouté. Je fais la même chose avec les usagers, avec les universités et les centres de recherche ».

Le projet de loi 15 sur l’agence Santé Québec modifie le rôle décisionnel des médecins dans les établissements de santé et donne aux médecins spécialistes de nouvelles obligations locales.

Il requiert qu’en plus de leur tâche principale, les médecins consacrent une portion mineure de leur horaire à des installations où les ressources manquent (on appelle cela des activités médicales particulières ou AMP).

Après six jours de travaux, l’étude du projet de loi 15 prend fin mardi après-midi et doit se poursuivre le 12 septembre, à la reprise des travaux parlementaires. Jusqu’à présent, les députés ont étudié environ 150 des articles sur les 1180 que contient le projet de loi.

Lors de la reprise, les élus devront étudier les articles touchant plus directement les médecins en se penchant sur la gouvernance clinique et le partage de pouvoirs entre médecins et gestionnaires.