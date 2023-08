La ministre Duranceau lance la balle aux villes

Pour faire face à la crise du logement, la ministre de l’Habitation veut miser, cet automne, sur le déblocage des chantiers de construction en contrant les entraves réglementaires dans les villes et le syndrome du « pas dans ma cour ».

« Oui, il y a le logement social, mais il y a un paquet d’autres projets qui sont dans le collimateur et qui ne sortent pas parce qu’il y a des difficultés au niveau des municipalités », avance France-Élaine Duranceau en entrevue au Devoir.

Elle donne l’exemple « notable » de Pierrefonds, où un projet d’immeuble à 111 logements a été mis de côté face à l’opposition d’un groupe de citoyens qui le trouvaient trop haut. « Le « pas dans ma cour » est vraiment une des problématiques ».

Elle ajoute qu’« il y a une crise », qu’il « faut agir » et que le bien collectif doit l’emporter sur les intérêts individuels.

Mme Duranceau estime en outre que les promoteurs attendent trop longtemps avant d’obtenir leurs permis tandis que « bien souvent, les élus ne sont pas au courant que des projets sont déposés puis bloqués ».

Mais contrairement à l’Ontario, elle ne veut pas employer la manière forte. Avec le projet de loi 23, le gouvernement Ford a notamment éliminé les redevances imposées aux promoteurs par les municipalités pour financer les infrastructures.

« On va trouver une façon d’agir toute la gang ensemble pour faire débloquer [les projets] », avance la ministre de l’Habitation. « Cela toucherait aux modifications de zonage, à la densification de permettre le logement accessoire ». Ces enjeux ont déjà été traités dans la loi 16 adoptée en juin dernier, mais la ministre pense qu’on pourrait les « bonifier ».

Éliminer les « entraves » pour 2024

L’année 2023 a été catastrophique sur le plan de la construction résidentielle au Canada, et cela a été particulièrement dramatique au Québec.

Alors que la saison des chantiers tire à sa fin, France-Élaine Duranceau dit vouloir créer les conditions d’une relance au printemps 2024. « Mon souhait c’est que les entraves disparaissent pour la saison 2024 autant que possible ».

La ministre voudrait aussi que les promoteurs autant privés que communautaires soient plus au fait des « besoins par région », toutes catégories confondues, qu’il s’agisse de logements étudiants ou de résidences pour aînés.

Pour le reste, elle n’est pas encore prête à dévoiler ce que contiendra son plan d’action. À son retour au Parlement la semaine dernière, le premier ministre François Legault a dit vouloir faire du logement une priorité cet automne. Or, la ministre dit ne pas l’avoir encore rencontré pour discuter du plan de match. « Je dois le rencontrer dans les prochaines semaines ».

Urgence

Questionnée sur l’ampleur de la crise et les demandes à des actions urgentes, elle rétorque que le gouvernement n’entend pas « se défiler » face aux besoins en logement social. « Ce n’est pas parce que le plan n’est pas [encore] déposé qu’il ne se passe rien », dit-elle.

Elle ajoute que la crise du logement est un phénomène qui déborde du Québec et qu’il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle se règle d’ici la fin de son mandat.

Les oppositions à l’Assemblée nationale lui reprochent de ne pas agir assez vite dans le dossier de la crise du logement. Des critiques ravivées par la tenue par Mme Duranceau de consultations ces dernières semaines.

La principale intéressée souligne qu’elle bataille au contraire pour accélérer la cadence alors que plusieurs lobbies réclamaient qu’elle lance des consultations encore plus vastes, dont un sommet. « Tous les groupes à peu près me disaient qu’il fallait faire un sommet, se rencontrer, en parler et moi je n’étais pas super à l’aise avec le fait de faire une grand-messe de l’habitation. […] On n’est plus rendus à brasser toute cette sauce-là. On est rendus à exécuter les solutions les plus pertinentes. ».

La consultation des dernières semaines portait sur le nouveau plan d’action. Sera-t-il déposé cet automne ? La ministre semble plutôt à l’aise avec une échéance en décembre.

Programme d’achats d’immeubles dans le budget

Elle n’a par ailleurs pas abandonné l’idée de lancer un programme d’achat d’immeubles visant à constituer et sécuriser un parc de logement abordable. Mais ce ne sera pas pour tout de suite.

« C’est encore dans les cartons », dit-elle, mais « ça prend de l’argent ». Il faudra pour cela attendre au prochain budget au printemps. À moins qu’une mise à jour économique s’insère dans l’agenda des mois à venir.

S’agira-t-il de subventions ou d’un fonds financé en partie par le privé ? La députée de Bertrand n’est pas encore fixée, mais signale qu’elle préfère la seconde option. « Je veux fédérer des investisseurs pour nous donner des moyens d’agir qui vont être encore plus grands ».

Quant à savoir si cela pourrait progressivement remplacer la construction de logements sociaux, la ministre avance qu’il n’y aura pas moins d’argent pour le logement social. « Les besoins sont tellement grands. Il faut que ce soit deux choses ».

Selon l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), il manquait plus 100 000 logements à la fin de l’année 2021 au Québec.