La course à la co-chefferie de Québec solidaire est déjà entamée

La course pour succéder à Manon Massé débute officiellement vendredi, mais elle est déjà entamée depuis un moment, selon les trois aspirantes co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Ruba Ghazal, Émilise Lessard-Therrien et Christine Labrie.

En tournée aux quatre coins du Québec, les candidates ont fait une précampagne tout au long de l’été. Elles continueront de sillonner les différentes régions dans les semaines à venir, jusqu’au vote des délégués solidaires lors du congrès à Gatineau du 24 au 26 novembre prochain.

Ruba Ghazal estime que le déclenchement de la course permettra à celles qui tentent de se faire élire de présenter des idées et des propositions plus concrètes. « Avant, c’était vraiment des tournées, des discussions, c’était plus large. Mais ça va plus se préciser, donc la campagne va vraiment faire une différence. »

Lors d’un point de presse vendredi, elle dévoilera d’ailleurs sa plateforme. Dans celle-ci, il sera notamment question de favoriser une transition écologique juste, afin que les « travailleurs et travailleuses des entreprises polluantes ne soient pas mis à part », explique la députée de Mercier.

Cette dernière raconte avoir travaillé en usine durant une quinzaine d’années. « J’ai envie de parler plus avec ces gens-là, qui sont des collègues de travail, pour leur dire que pour QS, c’est important dans notre vision écologiste de l’économie d’ouvrir des opportunités d’emploi qui soient différentes et beaucoup plus prometteuses pour eux et pour l’avenir. »

Selon la femme de 45 ans, il y a beaucoup d’intérêt pour la vision politique qu’elle propose, soit de mettre davantage de l’avant l’indépendance, la langue et la culture. « Les membres aiment beaucoup ça, ils trouvent que ça nous permet aussi d’élargir notre électorat », relate celle qui est née au Liban et qui est d’origine palestinienne.

En un mot, comment décrirait-elle la campagne qu’elle compte mener ? « Nationale », dit-elle. « Il faut que ce soit à la fois urbain, régional et banlieues. Il faut que Québec solidaire ait une portée nationale. »

Comprendre les régions

La tournée estivale d’Émilise Lessard-Therrien dans l’est du Québec lui a permis de constater la « compréhension mutuelle » qui existe entre les gens des différentes régions éloignées lorsqu’il est question d’enjeux comme l’accès aux services publics. « On n’a pas besoin de beaucoup de mots pour se comprendre », soutient la députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue de 2018 à 2022, qui a été défaite aux dernières élections générales.

En se présentant au poste de co-porte-parole solidaire, la résidente et native de Duhamel-Ouest, en Abitibi-Témiscamingue, souhaite démontrer qu’il est possible de faire de la politique à l’échelle nationale, même si l’on demeure loin des grands centres. « Être cette voix forte des régions, de la ruralité, ça pour moi, c’est un statement qui est très fort. »

La femme de 31 ans espère que sa candidature pourra aider des gens à renouer avec la politique. « Si je peux juste atteindre ça, je vais me considérer gagnante », soulève-t-elle au Devoir, quelques heures avant de lancer sa campagne jeudi soir à Montréal.

La mère de deux fillettes fera d’ailleurs campagne principalement sur les thèmes du territoire et de l’indépendance. Ces enjeux doivent se retrouver davantage dans le discours de QS, estime-t-elle. « Je pense que c’est ce qui va nous permettre de grandir et d’aller chercher de nouveaux appuis partout au Québec et ultimement, ce qui va nous conduire vers le pouvoir. »

Christine Labrie « mise » sur les aînés

Durant la course, la priorité de Christine Labrie sera de montrer qu’elle est capable d’aller chercher des appuis hors des « cercles habituels » de sa formation politique, souligne-t-elle.

« Je compte miser beaucoup sur les aînés », affirme celle qui est d’ailleurs la porte-parole solidaire pour ce dossier. La femme de 35 ans estime que son parti doit courtiser davantage les plus âgés, chez qui il récolte présentement peu d’appuis. « Je vois un potentiel de croissance très important auprès des aînés. J’entends leurs préoccupations et je vois que ce qu’ils souhaitent voir comme changements au Québec est très en phase avec ce qu’on propose à Québec solidaire. Mais ils ont un historique d’avoir fait confiance à d’autres partis auparavant. »

À travers sa campagne, la députée de Sherbrooke devra retourner à l’Assemblée nationale, car les travaux parlementaires reprennent le 12 septembre prochain. « Mais la conciliation, c’est l’une de mes forces. Ce n’est donc pas quelque chose qui me stresse », confie-t-elle.

Si elle est élue co-porte-parole, la mère de trois enfants compte assurer une continuité entre son travail et celui de Manon Massé, qui occupe actuellement ce poste. « La grande force de Manon, c’est son écoute, c’est son authenticité, sa capacité, vraiment, à connecter très facilement avec les gens. Je pense que c’est l’une de mes forces aussi de savoir écouter. »

« Je me permets de dire que les gens souhaitent cette continuité-là, les membres de Québec solidaire sont encore très attachés à Manon Massé », ajoute Mme Labrie. Manon Massé a d’ailleurs précisé qu’elle restait députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques et comptait se présenter à nouveau aux élections générales de 2026.

Pour sa part, l’actuel co-porte-parole masculin de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, sollicitera un nouveau mandat à ce poste. Il est le chef parlementaire du parti ainsi que le député de Gouin, à Montréal.