Plus de places en haltes-garderies pour franciser plus de mères immigrantes

Le gouvernement du Québec investira plus d’un demi-million dans les haltes-garderies pour permettre à plus de parents immigrants, surtout des mères, de se franciser. C’est ce qu’a annoncé jeudi matin à Saint-Hyacinthe la ministre de la Famille, Suzanne Roy, en compagnie notamment de ses consoeurs ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, et ministre des Relations internationales, de la Francophonie et de la Condition féminine, Martine Biron.

La subvention de 675 000 $, dont la grande majorité provient du ministère de la Famille, servira à financer des places en haltes-garderies dans les organismes communautaires et les établissements d’enseignement de quatre régions du Québec, dont Montréal et la Côte-Nord, offrant de la francisation. Le programme vise particulièrement les mères immigrantes, dont la participation est plus faible aux cours de francisation que chez les hommes, notamment en raison des responsabilités familiales qu’elles assument.

« Nous connaissons déjà les nombreux bienfaits des activités de haltes-garderies pour les familles. Je suis convaincue que le soutien financier annoncé aujourd’hui permettra de soutenir plus d’enfants et leurs mamans issues de l’immigration, notamment dans les régions de Montréal, de la Montérégie, de la Capitale-Nationale et de la Côte-Nord », a déclaré la ministre de la Famille, Suzanne Roy.

Différentes des autres services de garde, les haltes-garderies communautaires accueillent gratuitement ou pour une somme très modique des enfants de 5 ans et moins de façon occasionnelle et selon des horaires variables (demi-journées ou journées complètes). Ce service de garde flexible est offert par des organismes proposant souvent d’autres services comme de l’aide à la recherche d’emploi ou de la francisation.