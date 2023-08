Les maires accusent Québec d’immobilisme face à l’itinérance

Le gouvernement Legault n’en fait pas assez et n’agit pas assez vite en matière d’itinérance, déplore Bruno Marchand, maire de Québec et porte-parole de l’Union des municipalités (UMQ) dans le dossier.

« Ce sont les villes qui sont prises avec le problème, et, pendant ce temps-là, le gouvernement du Québec est où ? » clame l’élu en entrevue au Devoir.

M. Marchand préside un nouveau comité de l’UMQ sur l’itinérance. À son initiative, le regroupement tiendra d’ailleurs le 15 septembre prochain un grand sommet sur la question au Centre des congrès de Québec.

Le maire de la capitale espérait que le gouvernement Legault s’avance dans le dossier de l’itinérance avant la tenue de l’événement. Déjà, en avril, il réclamait qu’on en fasse un « chantier national ».

Il réclame en outre qu’on clarifie rapidement le rôle de chaque ordre de gouvernement. « Ce n’est même pas dans la responsabilité des villes » de s’occuper de l’itinérance, dit-il, même si « c’est dans leur cour » que cela finit par tomber.

« Les villes sont le dernier rempart, parce que c’est là qu’on voit les personnes itinérantes qui souffrent, c’est là où on voit la judiciarisation, les aménagements urbains qu’il faut adapter, les cohabitations difficiles entre citoyens… » souligne-t-il.

Cet été, à Montréal, les secteurs du Village gai, du Quartier des spectacles et du Palais des congrès connaissent une importante présence d’itinérance. La métropole a aussi procédé en juin au démantèlement d’un campement sous l’autoroute Ville-Marie.

Et à Gatineau, la mairesse France Bélisle multiplie depuis des mois les appels à l’aide dans le dossier, alors que des dizaines de personnes campent près du ruisseau de la Brasserie.

Lionel Carmant interpellé

L’hiver dernier, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, s’était dit prêt à répondre à toutes les demandes des villes quand des trous dans les services en matière de lutte contre l’itinérance surviennent. « On a toujours été au rendez-vous », disait-il en février.

« Ce n’est pas vrai, répond de but en blanc Bruno Marchand quand on l’interroge là-dessus. Le ministre Carmant, la Ville de Québec lui a fait des demandes il y a de ça plusieurs mois. On attend encore. On lui a demandé des moyens pour aider la cohabitation, pour soutenir les personnes qui souffrent et les organismes communautaires qui sont à bout de souffle. »

Or, à cet égard, M. Carmant affirmait récemment que le gouvernement n’avait pas les moyens de répondre à tous les besoins du milieu communautaire.

Aux yeux du maire de Québec, le gouvernement Legault manque tout simplement d’ambition face à ce problème. « Si vous lui demandez, le ministre Carmant va vous dire : “On a fait plus que l’ancien gouvernement parce qu’on a mis 35 millions là, puis 22 millions de dollars, puis 6…” Essayez de faire ce débat-là : on rentre dans un débat puéril de chiffres », dénonce-t-il.

Des résultats qui se font attendre

M. Marchand ne comprend pas non plus pourquoi le gouvernement provincial n’a pas encore rendu publics les résultats du dénombrement réalisé en octobre 2022 dans plusieurs villes du Québec.

Cette vaste opération de collecte de données sur l’itinérance constitue en quelque sorte un recensement des gens en errance, doublé de questionnaires et d’entrevues servant à décrire le parcours de ces personnes.

« Qu’est-ce qui se passe avec la calculatrice ? On peut seulement entrer une donnée par jour ? Comment ça se fait qu’on n’ait pas de chiffres encore ? » dénonce le maire de Québec.

Au ministère de la Santé et des Services sociaux, on nous indique que « les travaux d’analyse sont toujours en cours » et que le rapport final « devrait sortir » cet automne. « Les résultats sont intégrés dans un rapport et il s’agit d’un énorme travail de compilation et d’analyse de données », a indiqué une porte-parole du ministère.

Le dénombrement de 2022 était le deuxième à être tenu, le premier ayant été fait en 2018. Dans un rapport de 268 pages, on avait alors estimé à 5789 le nombre de personnes vivant en itinérance visible au Québec. Mais ces chiffres datent d’avant la pandémie de COVID-19, qui a amplifié le phénomène.

Selon le maire Marchand, une « comptabilisation annuelle » de l’itinérance est plus que nécessaire. « Pourquoi la Finlande produit des statistiques annuelles alors que notre dernier décompte date de cinq ans ? »

La facture de l’itinérance

Le sommet du 12 septembre sur l’itinérance sera en outre l’occasion de présenter une étude sur les coûts du phénomène pour les gouvernements municipaux.

Dans la capitale, par exemple, l’administration Marchand a dû affecter de nouveaux employés des communications à la médiation dans le quartier Saint-Roch. Elle a également investi dans un nouveau local qui accueille les itinérants, en plus de financer la construction d’infrastructures publiques comme des blocs sanitaires et d’accroître son soutien aux organismes communautaires.

Sur le budget total de la Ville de Québec, qui est de 1,6 milliard de dollars, ces dépenses ne représentent pas une si grosse part, concède le maire, « mais il n’en reste pas moins qu’on est face à une problématique pour laquelle les villes doivent investir et pour laquelle elles n’ont pas de responsabilités ».

L’UMQ compte aussi faire venir des représentants de la Finlande, pays considéré comme l’un des modèles dans le monde en matière de lutte contre l’itinérance. M. Marchand s’y est d’ailleurs rendu en mission en mars dernier.

Depuis son entrée en politique, le maire de Québec a emprunté à ce pays nordique l’idéal controversé d’« itinérance zéro ». Quand on lui fait remarquer que la Finlande est parvenue à de bons résultats au terme de décennies d’efforts, il rétorque que « si on ne commence pas aujourd’hui », le débat sera le même dans deux ans. « Si on veut faire oeuvre utile, on commence maintenant. »

Enfin, le sommet sur l’itinérance de septembre sera l’occasion de mesurer les résultats de ce qui se fait à Granby, ville qui, depuis deux étés, permet aux personnes sans abri de se regrouper et de s’installer à des endroits précis sur son territoire.