Levée de boucliers à Québec face à l’idée de limiter le nombre d’étudiants étrangers

Le premier ministre François Legault a défendu mercredi les compétences québécoises en matière d’enseignement supérieur face aux intentions du gouvernement fédéral, qui veut atténuer la crise du logement en s’attaquant à « l’exploitation des étudiants étrangers ».

M. Legault a affirmé que les décisions sur l’effectif des institutions d’enseignement supérieur sont de responsabilité québécoise.

« C’est au gouvernement du Québec de choisir les mesures », a-t-il déclaré lors d’un point de presse.

Cette semaine, le ministre fédéral du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités, Sean Fraser, a accusé les établissements d’enseignement de contribuer à la crise actuelle. Selon lui, certaines institutions prospèrent grâce aux plantureux frais de scolarité perçus des étudiants étrangers sans se soucier de leur impact sur l’accès au logement.

M. Fraser s’est dit prêt à discuter avec les universités et autres institutions de la possibilité de plafonner le nombre d’entre eux reçus au pays.

« Quand on voit l’exploitation des étudiants étrangers faite par certaines institutions, si je peux être totalement franc, je crois qu’on peut dire que c’est uniquement pour faire des profits sur le dos d’étudiants étrangers vulnérables », a-t-il dit en début de semaine en marge d’une réunion du gouvernement libéral à Charlottetown.

À Québec, le premier ministre Legault a rappelé mercredi que la protection du français est au coeur de ses préoccupations concernant l’immigration. Il ne s’est pas avancé sur la place qu’il entend faire aux étudiants étrangers.

« On est en train de regarder ça, on n’a pas la réponse, a-t-il dit. Mais une chose qui est sûre, c’est que la réponse va venir de Québec, pas d’Ottawa. »

La ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, a affirmé que le Québec veut attirer d’avantage d’étudiants étrangers. Elle a souligné, comme l’a rapporté Le Devoir, que plusieurs universités québécoises se sont objectées aux intentions exprimées par le ministre Fraser.

« Au Québec, ça reste quand même, l’éducation et l’enseignement supérieur, une compétence exclusive du Québec, a-t-elle dit tout en reconnaissant qu’Ottawa émet les visas. Alors c’est au Québec de décider et aux universités, c’est à dire aux enseignants, aux établissements d’enseignement supérieur, de décider comment on va accueillir, quel nombre d’étudiants on va accueillir. »

Compétence québécoise

La ministre des Relations internationales, Martine Biron, a affirmé qu’il n’est pas question de baisser le nombre d’étudiants étrangers.

« C’est important les étudiants étrangers pour le Québec parce que c’est des étudiants francophones et on leur offre différentes voies, différentes options, a-t-elle déclaré. L’immigration francophone passe beaucoup par les étudiants étrangers et c’est important pour les établissements d’enseignement ici au Québec. »

Mme Biron s’est abstenue de qualifier d’ingérence l’intention exprimée par le ministre Fraser de discuter directement avec les universités québécoises du plafonnement de leurs effectifs étrangers.

« Au Québec, on s’occupe très, très bien de nos affaires. L’éducation c’est de compétence québécoise. »

La ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, a également rappelé que le gouvernement québécois a la maîtrise d’oeuvre en matière d’éducation.

« C’est au Québec de prendre des décisions face à l’éducation et c’est ce qu’on fait », a-t-elle dit.

Lundi, Sean Fraser a affirmé qu’il fallait examiner la croissance importante du nombre d’étudiants étrangers enregistrée au Canada ces dernières années. Selon lui, il faudrait exiger des explications d’établissements qui admettent cinq à six fois plus d’étudiants étrangers que ne leur permet leur capacité d’accueil.

En 2014, le gouvernement fédéral s’est fixé pour objectif de faire passer le nombre d’étudiants étrangers de 240 000 à 450 000 en 2022. Ottawa a dénombré en décembre 807 000 détenteurs d’un visa étudiant au Canada.

Avec La Presse canadienne