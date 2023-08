Plus de 8500 enseignants manquants dans les écoles publiques

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a reconnu que l’appel lancé aux enseignants retraités n’a pas donné les résultats escomptés. « Cette mesure-là, effectivement, a donné des résultats très modestes », a-t-il dit au sujet de la prime de 12 000 $ offertes aux enseignants qui repoussent leur retraite. Seulement cinq enseignants s’en sont prévalus à Montréal, a révélé Le Devoir mercredi.

Or dans le contexte, « j’ai le goût de vous dire : on l’a essayé », s’est résigné M. Drainville. « Ça nous fait quelques dizaines d’enseignants de plus et on les prend tous. Est-ce qu’il faut réévaluer cette mesure-là ? Est-ce qu’il faut la reconduire ? Est-ce qu’il faut l’améliorer ? On verra », a-t-il ajouté.

Les lettres du ministre aux enseignants retraités pourraient donner de meilleurs résultats, croit l’élu. « Il y a des enseignants retraités qui appellent, puis ils sont très nombreux à appeler présentement », a affirmé M. Drainville. « Alors, ça, ce sont des signaux positifs qui me donnent espoir pour, justement, régler le plus rapidement possible. »