L’avocat Pascal Paradis représentera le PQ dans Jean-Talon

Le Parti québécois (PQ) annoncera cette semaine la candidature de l’avocat Pascal Paradis lors de l’élection partielle de la circonscription de Jean-Talon, à Québec.

La formation politique a refusé de confirmer cette information, d’abord diffusée par Le Journal de Montréal, que plusieurs médias, dont Le Devoir, ont pu ensuite confirmer d’autre part.

Cofondateur d’Avocats sans frontières, M. Paradis est diplômé de l’Université Laval et de la London School of Economics and Political Science. Depuis avril, il est également administrateur de Revenu Québec à la suite d’une nomination du conseil des ministres.

Lundi, le PQ avait diffusé une publicité pastichant la série télé Lance et Compte pour annoncer que sa candidature dans Jean-Talon serait dévoilée jeudi.

Une annonce importante aura lieu ce jeudi. ???? pic.twitter.com/QY4vEDZ3Le — Parti Québécois (@partiquebecois) August 21, 2023

Plus de détails suivront