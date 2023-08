Québec imposera une limite de 30 km/h autour des écoles

Québec dévoile une nouvelle stratégie nationale pour tenter d’améliorer son mauvais bilan routier. Le ministère des Transports mise sur la réduction de la vitesse à 30 km/h partout autour des écoles et des conséquences plus sévères aux contrevenants, particulièrement en cas d’infraction impliquant un piéton ou un cycliste.

Au total, 47 mesures sont annoncées pour un plan étendu sur cinq ans (2023-2028) doté d’un budget de 180 millions, notamment pour aider les villes à réaménager de façon sécuritaire les environs des écoles.

Le plan national a été dévoilé mardi matin à Montréal par la ministre titulaire des Transports, Geneviève Guilbeault, et son collègue de l’Éducation, Bernard Drainville.

Le bilan routier du Québec est encore désolant cette année. Au 30 juin, le décompte faisait état de 144 morts, exactement le même bilan létal qu’à la même période en 2022.

Le nombre de piétons morts en 2022 (79) représentait une augmentation de près de 23 % par rapport à la moyenne de 2017 à 2021. Le décès sous les roues d’un chauffard d’une réfugiée ukrainienne de 7 ans se rendant à l’école à Montréal en décembre 2022 a particulièrement choqué.

Un projet de loi sera déposé cet automne pour instituer les modifications au Code de la sécurité routière souhaitées par la ministre Guilbeault. La Société de l’assurance automobile du Québec décidera ensuite des amendes exigées et des points d’inaptitudes retirés pour les fautes considérées. La règle générale gradue les sanctions en fonction du degré de dangerosité des infractions.

La nouvelle stratégie prévoit également des formations ad hoc pour les camionneurs et une hausse du nombre des radars de contrôle de la vitesse sur tout le territoire. Une cinquantaine d’appareils sont déployés actuellement. Le ministère espère en installer plus (sans se fixer d’objectifs précis pour l’instant) en misant sur des équipements plus performants.

Plus de détails suivront.