Pas de changements sur le fond pour l’Agence Santé Québec

Le ministre de la Santé Christian Dubé se prépare à déposer pas moins de 150 amendements au projet de loi sur Santé Québec mais aucun ne modifie en substance ce qui avait été dévoilé au printemps 2023.

« On n’est pas dans des amendements qui viennent changer le fond du projet », a déclaré le ministre Dubé lundi au Parlement où l’étude du projet de loi reprenait au retour des vacances.

Le projet de loi 15 vise à créer une agence — Santé Québec — pour gérer les opérations et le quotidien du réseau en laissant au ministère seulement les grandes orientations. Il prévoit aussi la fusion des accréditations syndicales qui passeront de 136 à 4 et attribue aux médecins de nouvelles obligations dans les hôpitaux.

D’une ampleur sans précédent dans l’histoire récente, le PL15 compte plus d’un millier d’articles et revoit de fond en comble la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS) qui structure l’ensemble du réseau.

Au printemps, le ministre avait déposé 45 amendements techniques au projet de loi. S’ajouteront 150 nouvelles modifications mardi puis un nouveau bloc d’amendements à la mi-septembre. Enfin, Christian Dubé souhaite que le projet de loi soit adopté avant la fin de l’année pour que Santé Québec puisse être lancée dès le printemps 2024.

Le bâillon toujours une option

Un scénario impensable et irréaliste pour la plupart des oppositions. Pour Québec Solidaire, la seule façon pour le gouvernement d’y parvenir risque de passer par un bâillon. Un chemin que le ministre doit s’engager à ne pas emprunter, a plaidé le député de Rosemont Vincent Marissal, lundi.

Or le ministre n’a pas voulu faire une telle promesse. « Il est vraiment trop tôt pour parler d’un bâillon aujourd’hui », a rétorqué le ministre.

Plus de détails suivront…