Le débat sur les cibles d’immigration suscite l’engouement

La consultation publique sur les cibles d’immigration qui aura lieu à la mi-septembre suscite un engouement sans précédent : 72 mémoires ont été déposés, soit plus du double que lors de la consultation précédente, il y a quatre ans, a appris Le Devoir.

Ce grand intérêt donne du fil à retordre au ministère de l’Immigration, qui doit organiser le calendrier pour entendre en un mois et demi une soixantaine d’individus et organismes ayant demandé à prendre la parole en commission parlementaire.

La période de dépôt des mémoires, qui devait se terminer le 11 août dernier, a été légèrement étirée pour quelques retardataires. En date du 17 août, la Commission des relations avec les citoyens avait reçu 72 mémoires venant de divers individus et organismes. Parmi eux, 66 ont demandé à intervenir lors d’audiences publiques. À cela s’ajoute une demande d’intervention non accompagnée d’un mémoire.

« On se réjouit de l’engouement que notre approche équilibrée de l’immigration permanente suscite dans la société québécoise », a déclaré Alexandre Lahaie, l’attaché de presse de la ministre Christine Fréchette. Or, la loi exige que la Planification pluriannuelle de l’immigration 2024-2027 soit déposée avant le 1er novembre, ce qui laisse au ministère à peine un mois et demi pour entendre tous les intervenants, qui pourront commencer à s’exprimer à l’ouverture des audiences, le 12 septembre prochain.

« Il y a des discussions avec les groupes parlementaires pour optimiser le déroulement de la consultation », a concédé M. Lahaie.

En mai dernier, le gouvernement de la Coalition avenir Québec a soumis au débat deux scénarios. L’un prône le statu quo, soit le maintien des cibles actuelles de 50 000 nouveaux arrivants. L’autre propose une hausse de 10 000, ce qui ferait grimper les seuils à 60 000 d’ici 2027. Par le biais d’un projet de règlement, le gouvernement a d’ailleurs exigé que l’ensemble des immigrants économiques admis au Québec parlent français.

Plaidoyers pour plus d’immigrants

Le président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Charles Milliard, se réjouit lui aussi de voir une aussi grande participation aux consultations publiques en immigration. « C’est tant mieux ! C’est un bien meilleur forum qu’une campagne électorale pour en parler. Je pense qu’il y aura un peu moins de raccourcis et d’effets de toge », a-t-il soutenu.

Toutefois, même s’il est d’avis qu’il faut maximiser l’immigration francophone, il croit que le Québec ne peut pas non plus se priver de « talents exceptionnels » pour une question de langue. « On a besoin d’aller chercher d’autres expertises que la langue », souligne-t-il.

Dans son mémoire déposé en prévision des consultations débutant le 12 septembre, la FCCQ dit appuyer une plus grande immigration « en français, en région, en nombre suffisant et en bas de six mois d’attente », résume M. Milliard.

Et pour le p.-d.g., il est nécessaire de mesurer la capacité d’accueil et d’intégration au moyen de données probantes, qui ne laisseront plus de place à l’interprétation. « J’entends des gens qui disent qu’il faut dépolitiser le débat sur l’immigration. On peut le souhaiter, mais ça n’arrivera pas. Sauf qu’on peut objectiver le tableau de bord et prendre des décisions en fonction de ça. »

La FCCQ croit que chacune des régions du Québec devrait déterminer le nombre de places en service de garde, de logements, d’infrastructures culturelles et médicales, etc. « Ensuite, on additionne les 17 régions administratives du Québec, et le chiffre qu’on va obtenir va être beaucoup moins débattable », avance M. Milliard.

Un « faux débat » de chiffres ?

Représentant une centaine de membres, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) fait valoir que le débat sur les seuils est un « faux débat ».

Étant donné qu’il y a environ 300 000 personnes à statut temporaire au Québec, dont plusieurs qui ont déjà postulé pour la résidence permanente, et que ce sont ces personnes qui vont bénéficier des places dans les seuils établis par Québec, pourquoi se livrer à un débat de chiffres ? demande Stephan Reichhold, directeur général de la TCRI.

« Que ce soit 50 000, 60 000 ou 70 000, c’est absurde de parler de chiffres », car les immigrants qui seront admis au cours des prochaines années sont déjà ici, logés et en emploi, même que plusieurs parlent français, poursuit-il. M. Reichhold se demande ainsi pourquoi on souhaite les comptabiliser dans les cibles. « Ce qu’on demande, c’est que les travailleurs et les réfugiés, notamment ceux reconnus sur place [dans la catégorie humanitaire], soient hors cible, comme ce sera le cas pour les étudiants étrangers. »

Le gouvernement avait effectivement annoncé en mai qu’il ne fixerait pas de plafond pour l’accueil de diplômés passés par le Programme de l’expérience québécoise (PEQ), qui subit par ailleurs une réforme. Donc aux 60 000 immigrants admis s’ajouteraient en réalité quelques milliers de diplômés du PEQ.

La TCRI souhaite par ailleurs profiter des consultations publiques en immigration pour remettre les projecteurs sur la question de l’immigration humanitaire, sa clientèle principale. « On a l’impression qu’on va être les seuls à en parler. Mais ce qui est proposé est une catastrophe. Maintenir les niveaux de 2019 pour l’immigration humanitaire, ça n’a aucun sens. »

Selon les scénarios du gouvernement du Québec, à peine 8000 places sont accordées à cette catégorie d’immigration, bien que le nombre de personnes s’y qualifiant soit en hausse, notamment en raison des arrivées par le chemin Roxham.