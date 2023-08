Le PLQ exige une aide d’un million pour sauver Métro Média

Le Parti libéral du Québec (PLQ) presse le gouvernement Legault d’accorder une aide d’urgence d’un million de dollars à Métro Media, qui a suspendu abruptement les activités de ses 17 publications, dont le journal Métro, la semaine dernière.

« Dans le contexte actuel où tous les médias luttent pour leur survie, on ne peut pas se permettre de perdre un acteur comme le journal Métro. C’est un incontournable de l’information qui emploie des journalistes d’ici qui font un travail essentiel pour informer la communauté », a déclaré vendredi Michelle Setlakwe, porte-parole de l’opposition officielle en matière de culture et de communications, par voie de communiqué.

Avec sa collègue, Filomena Rotiroti, porte-parole du PLQ pour la métropole, elles estiment que cette somme d’argent permettrait de donner le coup de pouce nécessaire à l’entreprise afin qu’elle « complète sa transition numérique » d’ici six mois.

Elles insistent aussi sur l’urgence d’agir pour sauver les emplois des journalistes laissés sur le carreau, avant qu’ils ne se relocalisent et que « la relance du journal devienne encore plus difficile, voire impossible ». L’entreprise comptait environ une centaine d’employés, dont plus de la moitié étaient syndiqués.

« L’accès à de l’information locale de qualité est essentiel. La perte du journal Métro est une catastrophe pour le maintien d’une démocratie saine fondée sur de l’information de proximité rigoureuse et professionnelle », insiste la députée Rotiroti.

Vendredi dernier, en fin d’après-midi, le président de Métro media, Andrew Mulé, a annoncé par courriel à ses employés que toutes les activités numériques et imprimées du groupe médiatique étaient suspendues dans l’immédiat. Cela concerne donc le journal Métro, qui était distribué dans le métro de Montréal, mais aussi 11 journaux locaux à Montréal et cinq autres dans la Capitale-Nationale.

