L’encadrement strict du cellulaire en classe est «d’une importance capitale», dit le PQ

À la veille de la rentrée scolaire, le Parti québécois (PQ) réitère son souhait de voir les téléphones cellulaires interdits en classe, en parrainant une pétition à cet effet.

« C’est une question d’une importance capitale pour l’avenir de nos jeunes et pour améliorer les conditions de travail de nos enseignantes et de nos enseignants », a soutenu jeudi Pascal Bérubé, porte-parole péquiste en matière d’éducation.

La pétition réclamant l’interdiction de ces appareils en classe soulève que l’utilisation excessive des réseaux sociaux et des jeux vidéo peut affecter la santé globale des élèves. Ces dispositifs représentent également une source de distraction dans les cours, peut-on lire dans ce texte.

Le député de Matane-Matapédia estime que le gouvernement ne peut plus remettre la question de l’encadrement strict des téléphones mobiles en classe. Il veut donc signifier au ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, qu’il est temps d’adopter des « directives nationales claires ».

Joint par Le Devoir, le cabinet de M. Drainville dit qu’il évaluera les options possibles pour offrir aux élèves le « meilleur environnement possible pour apprendre ». « Les conseils d’établissements des écoles ont déjà en main tous les pouvoirs pour interdire le cellulaire en classe. Certains le font déjà par le truchement du code de vie de l’école », a précisé Marie-Ève Fillion, conseillère aux communications.

S’appuyer sur les « meilleures pratiques »

Pour étayer sa demande, Pascal Bérubé donne en exemple des endroits où ces appareils ne sont pas permis dans les cours, comme en Ontario ou en France. « Le constat qui ressort de l’encadrement strict du cellulaire en classe, c’est que les élèves et les enseignants en tirent des effets positifs : les jeunes ont plus de facilité à se concentrer et les professeurs, à enseigner. Il n’y a aucune raison de ne pas s’appuyer sur les meilleures pratiques. »

Au printemps dernier, environ 92 % des professeurs sondés par la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) ont d’ailleurs dit vouloir bannir les téléphones mobiles en classe, sauf dans le cadre d’activités pédagogiques, rappelle la présidente Josée Scalabrini.

« Je ne serais aucunement surprise si je vois énormément de citoyens et d’enseignants aller signer cette pétition », affirme-t-elle en entrevue au Devoir.

Les professeurs ne veulent pas de distraction dans leurs cours comme les cellulaires, en raison de la complexité de leur travail qui s’est grandement transformé dans les dernières années, soulève Mme Scalabrini. « C’est déjà assez difficile d’enseigner au Québec. »

Demandes répétées

M. Bérubé revient à la charge avec cette sortie, après avoir déposé une motion à l’Assemblée nationale, le 30 mai dernier, qui demandait d’encadrer l’utilisation du téléphone cellulaire en classe au primaire et au secondaire.

Malgré l’appui que les péquistes avaient reçu du Parti libéral du Québec et de Québec solidaire, le gouvernement caquiste s’était opposé au dépôt de la motion.

Jeudi, la députée solidaire Ruba Ghazal a soutenu que l’interdiction des cellulaires doit être sérieusement envisagée par le gouvernement. « Ceci dit, il faut que des exceptions puissent être accordées pour des motifs académiques, par exemple pour utiliser des applications de quiz interactif ou pour soutenir les élèves ayant des besoins particuliers. »

De son côté, la députée libérale Marwah Rizqy a affirmé à nouveau appuyer cette « demande d’encadrement proposée par le biais d’une pétition parrainée par le PQ ».

La pétition, qui a récolté l’appui de plus d’une centaine de signataires jusqu’à présent, sera disponible jusqu’au 2 octobre prochain.