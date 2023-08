«On sait qu’il faut en faire plus» pour le logement, reconnaît Legault

Le premier ministre François Legault a affirmé mercredi que son gouvernement « sait qu’il faut en faire plus » au niveau du logement pour les plus démunis, mais aussi pour la classe moyenne.

« Il y a des augmentations de prix de loyer puis des augmentations des taux d’intérêt hypothécaires qui sont élevés. Donc, on est en train de regarder les mesures qu’on peut ajouter », a dit M. Legault, lors d’un point de presse tenu à l’Assemblée nationale.

Au Québec, comme ailleurs dans le monde, la grande préoccupation des citoyens est le coût de la vie et l’inflation, a souligné le premier ministre. « Tout coûte cher. Je comprends très bien qu’il y a beaucoup de personnes au Québec qui ont de la misère à arriver. »

S’il est important d’en faire davantage en matière de logement abordable, il faut aussi agir pour aider la classe moyenne à se loger, selon François Legault. « Nous devons construire plus vite et plus. Cela augmentera l’offre et la demande pour diminuer ou ne pas avoir autant d’augmentations des loyers », a-t-il énoncé.

Questionné à propos de critiques de groupes estimant que le gouvernement caquiste en a fait trop peu pour la crise du logement, il a tenu à rappeler des mesures mises en place à ce sujet. « D’abord, on a un programme où on donne jusqu’à 170 $ par mois à des personnes qui sont moins riches, pour leur loyer. Si on regarde juste depuis janvier, on aidait 32 000 familles. Là, on aide 110 000 familles », a-t-il exposé.

Mardi, la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a annoncé qu’elle tenait de nouvelles consultations pour trouver des solutions à la crise du logement. Elle a notamment rencontré des groupes du Bas-Saint-Laurent et s’est entretenue avec des représentants de la Fédération québécoise des municipalités.

Avec Isabelle Porter

D’autres détails suivront.