Pierre Fitzgibbon, nouvelle conscience verte des caquistes

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a réitéré mercredi que la taille du parc automobile devra diminuer au moins du tiers, d’ici 2050. Or il ne pense pas devoir imposer de nouvelles taxes ou contraintes pour y arriver et table essentiellement sur l’ajout de nouvelles lignes de transport en commun.

« Pierre, il a lu beaucoup de rapports sur les environnementalistes cet été », a commenté, un sourire en coin le premier ministre François Legault en mêlée de presse. Questionné à savoir si le ministre de l’Économie était devenu la conscience verte du Conseil des ministres, M. Legault s’est contenté de sourire sans répondre.

Plus tôt cette semaine, Pierre Fitzgibbon avait déclaré que le Québec allait devoir se départir éventuellement d’une voiture sur deux pour répondre aux défis climatiques, une déclaration qui a notamment fait bondir les regroupements de concessionnaires automobiles.

Relancé à ce sujet mercredi matin, il a répété essentiellement la même chose en affirmant qu’il s’agissait d’une question de « cohérence » pour chaque citoyen québécois.

« Si on veut être cohérent et qu’on veut atteindre la carboneutralité en 2050, il faut que les habitudes changent », a-t-il dit. « On va manger différemment, on va voyager différemment. Est-ce qu’on va voyager en Floride en avion avec du kérosène ? »

« Il nous reste 27 ans »

Le ministre a toutefois ajouté que la baisse pourrait s’élever à moins de 50 %, « peut-être 30 %- 40 % », et souligné que les comportements allaient surtout devoir changer dans les villes où la population a de réelles options en transport en commun.

Pas question non plus de forcer les gens à changer leurs habitudes, a-t-il avancé. Il faudra recourir à la carotte plutôt qu’au bâton en continuant de développer de grands projets de transport en commun comme le REM dans la région de Montréal, selon lui.

M. Fitzgibbon estime que cela suffira « naturellement » à l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050 et n’a pas non plus voulu s’avancer sur de nouvelles cibles en la matière. « Écoutez, il [nous] reste 27 ans. »

Des propos repris en l’essence par le premier ministre un peu plus tard. « Si on met du transport en commun dans les grandes villes, c’est pour, éventuellement, entre autres, réduire le nombre d’automobiles. Mais on ne s’est pas fixé de cibles comme telles pour réduire le nombre total d’automobiles. Ce qu’on s’est donné comme cibles, c’est quand, puis comment on va remplacer les automobiles par des automobiles électriques. »

Plus de détails suivront.