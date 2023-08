L’ex-ministre Jacques-Yvan Morin n’est plus

Premier chef d’une opposition officielle péquiste à l’Assemblée nationale et détenteur de l’important titre de vice-premier ministre du gouvernement Lévesque pendant près de huit ans, Jacques-Yvan Morin s’est éteint le mois dernier, à l’âge de 92 ans.

Né en 1931 à Québec et formé à l’Université de Montréal, à l’Université McGill, mais aussi à Harvard et à Cambridge, il a été un acteur clé du premier gouvernement du Parti québécois (PQ). Après une carrière universitaire saluée, l’homme politique a tour à tour occupé, sous René Lévesque, les sièges de ministre de l’Éducation et de ministre des Affaires intergouvernementales.

« M. Morin était un grand parlementaire, un homme immensément distingué, un nationaliste important. Il avait une personnalité très attachante parce qu’il était délicat et poli, mais tellement convaincu de la cause », confie l’ex-député péquiste François Gendron, qui l’a côtoyé dans les gouvernements de 1976 et de 1981.

En 1984, Jacques-Yvan Morin démissionne du Conseil des ministres et délaisse son siège dans la circonscription montréalaise de Sauvé. Son départ fait grand bruit à Québec, d’autant plus qu’il avait été l’un des plus grands alliés du chef péquiste. Avant d’être vice-premier ministre, M. Morin avait porté le chapeau de chef de l’opposition officielle de 1973 à 1976, à l’époque où M. Lévesque agissait à titre de chef extraparlementaire.

Dans Le Devoir, en mars 1984, le journaliste Gilles Lesage explique la démission de M. Morin ainsi : « […] il était un secret de Polichinelle à Québec que les relations étaient tendues entre les Affaires intergouvernementales et le Commerce extérieur, et que les deux titulaires, MM. Morin et Bernard Landry, en avaient appelé à M. Lévesque pour résoudre les litiges. Après moult tergiversations, le premier ministre a tranché en faveur de M. Landry, ce qui était intolérable pour M. Morin. »

Dans les jours précédant sa démission, le vice-premier ministre péquiste avait envoyé une courte missive à son chef dans laquelle il l’informait de sa décision et lui garantissait son soutien à la cause souverainiste. « Il va de soi que je demeure fidèle à nos objectifs politiques fondamentaux et que je continuerai de soutenir l’action du parti dont nous sommes membres », écrivait-il.

Toujours est-il qu’« on perdait une personne clé », constate François Gendron, une personne qui avait réussi à établir une influence sur le Parti québécois, même si plusieurs associent davantage cette époque du Parti québécois à Camille Laurin, à Jacques Parizeau et à Bernard Landry. « Il était tellement discret puis effacé par son humilité, mais son influence demeurait. Même s’il n’était pas la vedette », souligne M. Gendron.

La Constitution sur le bout des doigts

« Grand intellectuel », Jacques-Yvan Morin « fait oeuvre de doctrine, tant en droit international qu’en droit constitutionnel », au cours de sa carrière d’universitaire amorcée à l’âge de 27 ans, soulignent dans une lettre acheminée au Devoir son ancien directeur de cabinet, Clément Duhaime, et l’ex-député et constitutionnaliste Daniel Turp.

En plus de créer le McGill Law Journal en 1952, il imagine dans les années 1960 la création d’une « charte des droits de l’homme pour le Québec ». Puis, en 1965, au Centre social de l’Université de Montréal, il reçoit les applaudissements nourris de la foule après s’être opposé de façon véhémente à la formule Fulton-Favreau d’amendement de la Constitution dans un débat avec les ministres libéraux Pierre Laporte et… René Lévesque.

« Mais […] Jacques-Yvan Morin a voulu aussi mettre son expertise au profit de son peuple, d’un Parlement, d’un parti et d’une grande cause », écrivent MM. Duhaime et Turp dans leur lettre. Avant d’être élu dans Sauvé en 1973, par exemple, il a dirigé le Mouvement national des Québécois. Il a aussi présidé les États généraux du Canada français, sur l’avenir constitutionnel du peuple canadien français.

Comme ministre d’État au Développement culturel et scientifique sous Lévesque, il élabore après la défaite de son camp au référendum un plan d’action adressé aux communautés culturelles et intitulé Autant de façons d’être Québécois. Publié en 1981, celui-ci vise à « assurer le maintien et le développement des communautés culturelles, [à] sensibiliser les Québécois francophones à l’apport des communautés culturelles [au] patrimoine commun, et [à] favoriser l’intégration des communautés culturelles dans la société québécoise ».

Nommé professeur émérite à l’Université de Montréal dans les années 1980, il dirige aussi la Revue québécoise de droit international. En 2001, il reçoit le titre de grand officier de l’Ordre national du Québec.

M. Morin a eu deux fils et partageait sa vie avec sa femme, la musicologue Élisabeth Gallat-Morin.

« À celui qui n’a cessé de plaider pour “la portée universelle du droit à l’autodétermination du peuple québécois”, nous devons aussi et surtout de croire à l’émergence en cette terre d’Amérique française du pays du Québec », écrivent Clément Duhaime et Daniel Turp.

Les funérailles de M. Morin seront célébrées le 30 août à Montréal.