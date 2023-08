La co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé a été opérée au coeur

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, se remet d’une opération au coeur.

La politicienne de 60 ans a confié sur les réseaux sociaux avoir reçu un diagnostic d’arythmie et s’être fait opérer jeudi à l’Institut de cardiologie de Montréal.

En présence d’arythmie, le coeur bat trop lentement, trop vite ou de façon irrégulière.

« Ça s’est super bien déroulé. Je viens de sortir de l’hôpital, je me sens bien et je vais me reposer à la maison pour un temps avant de retourner au travail », a-t-elle écrit.





Manon Massé explique dans son message qu’elle ne pourra malheureusement pas participer aux activités de la Fierté qui se déroulent en fin de semaine à Montréal.

« J’avais hâte à la journée du défilé. J’avais hâte de retrouver les kiosques des journées communautaires, de partager un barbecue avec vous, de chanter et danser avec vous », s’est-elle désolée.

« La Fierté, ça brise l’isolement. […] C’est tellement important d’être solidaires […] surtout cette année, quand la communauté trans et non binaire vit tant d’attaques. J’avais hâte de vous le dire. »

« À la place, je vais être là de tout coeur avec vous (sans mauvais jeu de mots) mais en pensée seulement. Gabriel [Nadeau-Dubois] et les collègues députés vont être là au défilé », a-t-elle précisé.

Mme Massé en a profité dans son billet pour remercier les « amours » de l’Institut de cardiologie de Montréal, qui l’ont « soignée aux petits oignons ».

Le 16 mai dernier, elle a annoncé qu’elle quittera son poste de co-porte-parole du parti à la fin de l’année pour se concentrer sur son rôle de députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques.