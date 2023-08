Olivier Bolduc sera le candidat de QS dans Jean-Talon

C’est le sténographe judiciaire Olivier Bolduc qui portera les couleurs de Québec solidaire (QS) à l’occasion de l’élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon, à Québec.

Aucun autre parti n’a encore annoncé de candidat pour cette élection complémentaire, rendue nécessaire à la suite du départ de la députée caquiste Joëlle Boutin.

Le gouvernement a six mois pour décider de la date de la partielle, la quatrième dans Jean-Talon depuis 2008, dont le coût est estimé à 585 000 $.

Olivier Bolduc, qui était arrivé deuxième derrière la caquiste Joëlle Boutin aux dernières élections générales, affrontait la professeure en comptabilité Christine Gilbert.

Dimanche après-midi, une soixantaine de membres de QS ont assisté à l’assemblée d’investiture qui se tenait au Pub universitaire de l’Université Laval. Ils ont par la suite fait la file pour voter.

Le 25 juillet dernier, La Presse canadienne dévoilait le contenu d’une communication interne qui encourageait « fortement » les membres de QS à choisir une femme dans cette circonscription.

Christine Gilbert avait d’ailleurs l’appui du secrétaire général du parti, Nicolas Chatel-Launay.

Plusieurs militantes du parti avaient aussi indiqué à La Presse canadienne qu’elles voulaient plutôt voir une femme être candidate pour cette élection. Certaines avaient même suggéré qu’Olivier Bolduc cède sa place.

« C’est important d’avoir […] plus de femmes, surtout pour un parti féministe, et en plus, j’ai aussi des compétences qui vont être extrêmement utiles à QS », a déclaré Mme Gilbert en entrevue, dimanche.

Celle qui détient un doctorat en comptabilité s’est présentée aux militants comme une candidate « rassembleuse », une « comptable de gauche » prête à affronter la « vision néolibérale qu’on a au Québec ».

De son côté, M. Bolduc a vanté son expérience sur le terrain, lui qui en est à sa cinquième campagne. Il a été le candidat de QS dans la circonscription de Chutes-de-la-Chaudière en 2014 et 2018, puis dans celle de Jean-Talon en 2019 et 2022.

« Si Christine Gilbert était élue députée dans Jean-Talon cet automne ou cet hiver, ça ne réglerait pas les problèmes de condition féminine au Québec d’un coup. Il faut faire attention de ne pas fétichiser ces choses-là », a-t-il plaidé en entrevue.

Lors d’un échange avec Mme Gilbert, il a concédé qu’il fallait « prendre les moyens nécessaires pour faire une place aux femmes. […] Ça ne suffit pas que d’écrire des droits dans des chartes, dans des lois, ça prend de l’action ».

Il s’est ensuite adressé à la foule. « Manon Massé, ça a pris cinq fois, a-t-il rappelé. Une confiance s’est établie entre les citoyens et moi. […] Je ne vous décevrai pas », a-t-il assuré.

Ce à quoi Mme Gilbert a rétorqué, lors de ses remarques finales : « Moi, je vais être plus du style de Haroun [Bouazzi], Alejandra [Zaga Mendez] et Christine [Labrie] qui ont gagné du premier coup dans une circonscription. »

Le caucus des députés de Québec solidaire à l’Assemblée nationale n’est pas paritaire : il compte actuellement quatre femmes et huit hommes, une situation qui crée le malaise et qui a déjà fait l’objet de plusieurs discussions au sein du parti.

Lors de son conseil national, en février dernier, les membres de QS ont voté pour une proposition demandant la mise en place de moyens d’imposer des candidatures féminines lors d’élections futures.

On peut s’attendre à une chaude lutte dans Jean-Talon. Les intentions de vote dans la région de Québec ont beaucoup bougé dans les derniers mois, le parti de François Legault ayant perdu des appuis au profit du Parti québécois (PQ).

Les péquistes ont d’ailleurs déplacé leur caucus présessionnel pour le tenir dans la circonscription de Jean-Talon, le 31 août prochain. Initialement, l’événement devait avoir lieu à Alma.