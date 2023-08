Un Bureau du Québec sera ouvert en Israël

Une première représentation du Québec à l’étranger sera établie au Moyen-Orient, le gouvernement annonçant jeudi qu’un Bureau du Québec ouvrira à Tel-Aviv, en Israël.

Ce sera la 35e représentation du Québec à l’étranger. Le Bureau du Québec sera situé au sein de l’ambassade du Canada à Tel-Aviv.

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Martine Biron, affirme que ce nouvel établissement générera plusieurs retombées, dont le renforcement des relations gouvernementales et institutionnelles dans les domaines de la recherche et de l’innovation.

Le Québec a observé en Israël un écosystème d’innovation dynamique, faisant du pays l’un des plus innovants et avancés au monde sur le plan technologique.

Israël, qui compte plus de 500 000 locuteurs francophones, est un centre de recherche et de développement pour de nombreuses multinationales, ce qui, selon la ministre, représente pour le Québec des occasions tangibles de s’insérer dans la chaîne de valeur mondiale du secteur des technologies de l’information et des sciences de la vie.

Martine Biron souligne que le Québec et Israël entretiennent des relations depuis plus de 60 ans. Des ententes de coopération ont été signées entre les gouvernements du Québec et d’Israël en 2007 et 2017, sur la coopération multisectorielle et sur le développement de la coopération en recherche industrielle et en innovation technologique.

Le Québec et Israël entretiennent également des liens de coopération en matière de mobilité étudiante universitaire et de coopération académique depuis plus de 20 ans.