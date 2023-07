La députée caquiste Joëlle Boutin annoncerait sa démission

La députée de Jean-Talon, Joëlle Boutin, serait sur le point de quitter la vie politique, après trois ans et demi à l’Assemblée nationale.

L’élue de la Coalition avenir Québec (CAQ) a prévu une « annonce importante » mercredi après-midi dans sa circonscription, lors de laquelle elle dévoilera vraisemblablement sa démission. L’ex-femme d’affaires et spécialiste des communications, d’abord élue en 2019, a rencontré le cabinet du premier ministre mardi soir, a pu confirmer Le Devoir.

Mme Boutin n’avait pas répondu à nos appels et à nos messages mercredi matin. Le bureau de François Legault n’avait pas non plus émis de commentaire.

Ex-cheffe de cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, Joëlle Boutin, 43 ans, a plusieurs fois été pressentie pour devenir ministre. Lorsqu’elle a détrôné le Parti libéral du Québec (PLQ) à l’occasion de l’élection partielle de 2019 dans Jean-Talon, elle a lancé à ses collègues caquistes : « préparez-vous, je sais comment faire avancer des dossiers ».

Or, elle était restée sur les banquettes arrière l’automne dernier, même si certains la voyaient occuper le rôle de ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. Depuis le début de la législature, elle agissait comme adjointe parlementaire du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

Plus récemment, elle avait brillé par son absence à l’inauguration de la phase trois de la promenade Samuel-De Champlain, qui se situe dans sa circonscription. « Bien que cette annonce majeure ait été dans mon comté, je ne pouvais être présente, car je suis en vacances avec mes enfants », avait-elle expliqué sur Facebook.

La circonscription de Jean-Talon, qui couvre une grande partie des quartiers de Sillery et de Sainte-Foy, à Québec, avait été exclusivement occupée par le PLQ avant l’arrivée de la CAQ et de Mme Boutin en 2019. Puis, lors des dernières élections générales, la députée caquiste s’en est sortie avec une avance d’environ 3000 voix sur le candidat de Québec solidaire, Olivier Bolduc.

Selon un sondage Léger-TVA Nouvelles publié au mois de mai, cependant, c’est le Parti québécois (PQ) qui profite le plus de l’abandon par la CAQ du troisième lien autoroutier à Québec. Et les deux liens existants entre la rive sud et la rive nord, le pont Pierre-Laporte et le pont de Québec, aboutissent directement dans la circonscription de Jean-Talon. Si un scrutin complémentaire était déclenché, le site d’analyse de sondages Qc125 laisse entrevoir une lutte à finir entre le PQ (31 %), QS (27 %) et la CAQ (25 %), avec une marge d’erreur d’environ 7 points de pourcentage.

D’autres détails suivront.