François Legault, un critique de livres comme les autres?

« Ce n’est pas rien, le pouvoir d’un premier ministre. François Legault n’est pas un critique, pas un lecteur ordinaire, pas quelqu’un qui fait un commentaire Goodreads. C’est le premier ministre du Québec. S’il parle de livres, du simple fait qu’il en parle, ça devient politique », soutient l’auteur Kevin Lambert. Étoile montante du roman québécois, il a répondu ce week-end, par une critique politique de la réponse du gouvernement à la crise du logement, à un commentaire favorable fait par François Legault sur son plus récent livre. Zoom sur un conflit de lectures. Et de politiques.

Samedi dernier, François Legault soulignait sur sa page Facebook avoir aimé Que notre joie demeure (Héliotrope, 2022). Ce troisième livre de Lambert en est un « bien fouillé sur l’architecture », écrivait le premier ministre, composé de « longues phrases essoufflantes ».

C’est le résumé qu’en a fait le premier ministre qui a fait réagir l’auteur. « Une architecte de renommée internationale se fait accuser de gentrification des quartiers. Critique nuancée de la bourgeoisie québécoise », poursuit M. Legault. « Des groupes de pression et des journalistes cherchent des boucs émissaires à la crise du logement à Montréal. »

M. Lambert a répliqué. « Lire, si on ne tire rien de ce qu’on lit, ne sert pas à grand-chose. […] Pas besoin de “chercher des boucs émissaires à la crise du logement” […] Vous n’êtes pas des boucs émissaires, vous êtes des gens en situation de pouvoir qui pourraient faire quelque chose et qui ne font rien. Il y a un mot pour ça : responsables. »

Le débat, qui s’est poursuivi entre les deux hommes pour quelques salves, a migré ensuite vers les voix du Regroupement provincial de défense des droits des locataires, de la députée de Mercier, la solidaire Ruba Ghazal, et de l’auteur Jean-Philippe Martel (Chez les sublimés, Boréal), qui en profite pour réfléchir à la médiatisation de la littérature et des auteurs.

Le critique critiqué

« C’est la première fois que les lectures du premier ministre sont critiquées directement et vertement par l’auteur concerné », indique Jonathan Livernois, spécialiste des rapports entre littérature et politique et professeur à l’Université Laval.

François Legault est un habitué des commentaires de lecture, sur Facebook et dans les médias. On l’a vu recommander des écrits de Denise Bombardier, David Goudreault, Michel Jean, Marie Laberge, Elena Ferrante et Jean d’Ormesson. Caroline Dawson, en désaccord politique, s’est retrouvée à réagir à une de ses critiques de Là où je me terre (Remue-ménage). Les recommandations de Legault ont déjà elles-mêmes fait débat.

De passage à Normétal lundi, le premier ministre a affirmé qu’il ne commenterait pas la situation… avant d’y aller d’un commentaire. « J’aime lire, je commente des livres. J’essaie d’aider les auteurs québécois. Maintenant, bon, s’il y en a qui n’aiment pas ça, c’est leur choix », a-t-il lancé en mêlée de presse.

Aider les auteurs québécois ? Le sociologue de la littérature Michel Lacroix salue la contestation que fait ici Kevin Lambert « de l’instrumentalisation de son roman ». « Dire sa vérité au pouvoir n’est pas si facile, cela fragilise, demande beaucoup d’énergie », a ajouté le professeur de l’UQAM.

« François Legault est toujours entre deux eaux », analyse de son côté M. Livernois. « Entre la mise en valeur des produits québécois, que ce soit le sirop d’érable ou le livre d’un électeur de L’Assomption, et une volonté de montrer que son gouvernement s’occupe des problèmes de la société, révélés par la littérature. En somme, il sait ce qu’il fait » quand il commente les livres, estime le spécialiste.

« On aime que les ministres soient de grands lecteurs, rappelle à son tour Isabelle Boisclair, professeure à l’Université de Sherbrooke. Lucien Bouchard était louangé parce qu’il avait une grande bibliothèque. M. Legault se fait une belle réputation de premier ministre lecteur », explique la spécialiste des contextes idéologiques, politiques, économiques et sociaux des transformations sociales.

Extension du domaine de la lutte littéraire

Kevin Lambert précise recevoir habituellement les critiques avec plaisir. Toutes les critiques ? Oui. « Je défends systématiquement les interprétations de mes livres qui ne vont pas dans le sens de ce que je vois. C’est le propre d’une oeuvre que de susciter et d’accueillir différentes interprétations ; et ensuite d’assister à la lutte qui se fait entre ces différentes interprétations. »

« Mais là, c’est différent, selon M. Lambert. Le premier ministre n’est pas, et ne peut être, qu’il le veuille ou non, un lecteur ordinaire. Et comme auteur, je ne voulais pas, absolument pas, qu’on puisse penser que je souscris à la vision de la [Coalition avenir Québec] de la crise du logement. »

Kevin Lambert, 30 ans, a vu ses deux romans précédents, la fiction syndicale Querelle de Roberval (Héliotrope, 2018) et Tu aimeras ce que tu as tué (Héliotrope, 2017), se retrouver en lice, à un an d’intervalle, pour le prestigieux prix Médicis — un fait rare pour des livres québécois. L’auteur fait de sa littérature une critique sociopolitique. Ce débat sur Facebook est-il une extension naturelle du domaine de sa lutte littéraire ?

« Comme artiste, on n’a pas à être dans une position d’éternelle reconnaissance, ou dans cette posture un peu téteuse, même, envers les dirigeants. On a le droit, je pense même que c’est parfois un devoir, d’être en dissensus avec le pouvoir. »

Culture politique

« Je reçois les injustices de manière forte », répond Kevin Lambert quand on lui demande pourquoi il revient sur les enjeux socioéconomiques dans son oeuvre. « Ça me touche. J’écris avec cette matière-là. Ces enjeux se mélangent à mes affects. C’est ça qui m’appelle. »

« Mais t’sais, rappelle l’auteur, je m’intéresse à plein d’autres choses. Dans le dernier livre, je regarde aussi comment on se construit toutes sortes d’édifices pour justifier notre mode de vie. On a tous un scénario personnel, qui vient avec des angles morts, moi le premier, qui fait qu’on s’aveugle peut-être sur les conséquences de nos actions. »

Pour Isabelle Boisclair, « c’est une belle leçon de littérature » que nous offre l’écrivain. « Un débat plus qu’une leçon. Mais c’est un éveil à une façon de comprendre la littérature. »

Avec François Carabin à Québec