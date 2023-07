Des artistes poussent un cri du coeur pour aller aux Jeux de la Francophonie

Des délégués aux épreuves culturelles des Jeux de la francophonie implorent la ministre des Relations internationales, Martine Biron, de revenir sur sa décision d’annuler leur participation à l’événement qui commence fin juillet en République démocratique du Congo.

Dans une lettre ouverte, publiée dans Le Devoir, ils déplorent le peu d’explications fournies par le gouvernement, qui a évoqué des raisons de santé et de sécurité au moment où Mme Biron a décidé que le Québec n’enverrait ni athlètes ni artistes à Kinshasa, fin juin.

« Cette lettre ouverte représente un cri du coeur, vous implorant de rectifier votre décision, qui s’avère non seulement dévastatrice pour les artistes québécois concernés, mais également pour notre culture francophone et les fondements de la paradiplomatie québécoise », écrivent-ils.

Même si le gouvernement fédéral hésite encore pour sa part à envoyer une délégation en raison des risques pour la sécurité, les sept signataires de la lettre soulignent à la ministre Biron que le Nouveau-Brunswick et la France ont maintenu des participations entières ou partielles aux épreuves sportives et culturelles, tandis que la Fédération Wallonie-Bruxelles se contente d’envoyer des représentants au volet culturel.

Les enjeux reliés à la sécurité ne sont ni nouveaux ni assez graves pour empêcher les autres délégations d’y participer, estiment-ils. « Il est encore temps de modifier cette décision », affirment-ils dans la lettre.

Représentant québécois aux épreuves en création numérique, Hugues Laplante-Clément soutient que les infrastructures accueillant les épreuves artistiques étaient prêtes, contrairement à celles des épreuves sportives, pour lesquelles certaines craintes ont été exprimées.

« Ça devient un peu incohérent, a-t-il dit en entrevue. Les autres délégations ont des préoccupations quant aux infrastructures et à la sécurité, mais ça n’empêche pas les délégations artistiques de participer. »

Une source d’amertume

Simon Emond, représentant aux épreuves de photographie, a affirmé que le fait de constater que d’autres délégations ont maintenu leur participation est une source « d’amertume ». « On a vraiment été surpris qu’on décide de ne pas envoyer non plus les artistes », a-t-il exprimé.

Au cabinet de Martine Biron, où la lettre a également été envoyée, on s’est contenté de répéter que « cette décision n’est pas facile à prendre, mais elle est réfléchie et responsable ».

En début de semaine, le gouvernement congolais a voulu se faire rassurant quant aux mesures de sécurité entourant l’événement. Le ministère de l’Intérieur a indiqué que plusieurs arrestations et condamnations ont été faites ces derniers jours afin d’enrayer le banditisme urbain et de contrer les cas de kidnappings.

Jeudi, le corps du député Chérubin Okende, ancien ministre congolais proche de l’opposant Moïse Katumbi, a été retrouvé criblé de balles à Kinshasa, ce qui a provoqué une onde de choc dans la capitale congolaise.

Après avoir été estimé à près de 3500, le nombre de participants aux Jeux de la Francophonie était établi à 3000 en début de semaine, mais le compte final doit être établi sous peu.