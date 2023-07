Climat de travail toxique dénoncé à la ministre Isabelle Charest

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, a été interpellée récemment par des employés de son ministère qui se plaignent de travailler depuis des mois dans un climat toxique. Par l’intermédiaire du Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), ils ont écrit une lettre à Mme Charest pour réclamer son intervention.

Dans le document, obtenu par Le Devoir, ils affirment que leurs démarches auprès du service des ressources humaines et de la haute direction du ministère n’ont donné aucun résultat. « Rien ne va plus avec le bureau de la sous-ministre adjointe (BSMA) qui maintient un climat de travail toxique, écrivent-ils. La confiance n’est plus là, le climat s’envenime, les troupes sont épuisées et le moral est au plus bas. »

Depuis l’arrivée en 2021 de l’actuelle sous-ministre adjointe, Josée Lepage, environ la moitié de la cinquantaine d’employés qu’elle dirige est partie, tandis que 15 ont obtenu des congés de maladie, affirment-ils. « Nous vous demandons de bien vouloir entendre le cri du coeur de vos équipes et d’agir dans les meilleurs délais afin de corriger la situation qui prévaut présentement avec le BSMA », réclament-ils à Mme Charest.

Le Devoir a parlé à trois personnes qui ont travaillé ou été récemment à l’emploi du secteur du sport, du loisir et du plein air, qui n’ont pas voulu être identifiées par crainte de sanctions. Elles ont également refusé que leur cas personnel soit décrit pour éviter d’être reconnues. Toutes se sont plaintes d’une microgestion de la part du bureau de Mme Lepage et d’un de ses adjoints. Des interventions et questions répétées ont fini par miner la confiance du personnel, allèguent-ils.

Enquête en cours

Dans une entrevue, le président du SPGQ, Guillaume Bouvrette, a affirmé que la lettre des employés a été transmise à Mme Charest la semaine dernière. « Ça n’avance pas à la vitesse qu’on souhaiterait voir ça avancer, d’où notre demande d’intervention, parce que ces enjeux-là vont directement affecter la capacité de son ministère à livrer », a-t-il dit mardi.

M. Bouvrette s’est abstenu de donner des noms ou des détails sur la situation afin de protéger les personnes impliquées qui, a-t-il déploré, sont exposées à des risques de représailles. « L’objectif est d’apporter des correctifs pour que les gens soient bien, a-t-il expliqué. Il semble y avoir des enjeux de roulement de personnel, d’absence, de taux d’invalidité importants. »

Le syndicat n’a pas voulu dévoiler le nombre exact d’employés qui ont appuyé la lettre transmise à Mme Charest. Mais il s’agirait, selon lui, de la majorité. « C’est suffisamment sérieux pour qu’on demande à la ministre d’agir directement », a dit M. Bouvrette.

Le SPGQ a ouvert une enquête pour pouvoir disposer de plus de détails en prévision d’une rencontre avec Mme Charest. « On utilise des outils sur le terrain pour faire enquête ; toutes sortes de questionnaires qui vont cibler les facteurs de risque organisationnel en matière de bien-être et dans l’organisation du travail », a dit son président.

M. Bouvrette avait bon espoir de pouvoir obtenir une rencontre avec la ministre au cours des prochaines semaines. « Vu les vacances estivales, on essaie d’arrimer ça le plus rapidement possible », a-t-il dit.

Situations rapportées

Mme Charest n’a pas voulu commenter la situation. Son cabinet a relayé les demandes au ministère de l’Éducation, de qui relève administrativement le ministère du Sport, du Loisir et du Plein air. Il n’a pas été possible d’obtenir d’entrevue avec Mme Lepage.

« Par respect pour les individus impliqués, le ministère ne commentera pas les situations ou démarches présentement en cours », a répondu le responsable des relations de presse du ministère, Bryan St-Louis, par courriel.

M. St-Louis a affirmé que le ministère est en période de transformation, ce qui peut engendrer certaines « craintes et appréhensions ».

« Dans ce contexte, nous confirmons que des situations ont été rapportées, a-t-il dit. Celles-ci sont analysées individuellement, en fonction des faits, et les actions requises sont prises rapidement. »

Le ministère a affirmé que nombre d’employés en congé de maladie est moins élevé que celui de 15 avancé par les syndiqués.

« Cela étant dit, les raisons des congés de maladie dénombrés peuvent être de différentes durées et de différents ordres », a précisé le porte-parole.

Quant aux départs, M. St-Louis a indiqué que le taux de roulement est en « baisse marquée » depuis la réorganisation ministérielle.

Selon le porte-parole, un plan d’action ministériel a été élaboré pour que des mesures concrètes soient mises en place rapidement « afin d’atteindre les objectifs du ministère concernant la performance et le climat de travail ».