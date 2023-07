François Legault juge que les coûts du REM de l’Est sont irréalistes

Le premier ministre François Legault juge que les coûts estimés pour la construction d’un métro léger sur rail, dans l’Est de Montréal, sont irréalistes.

M. Legault a déclaré mercredi que le gouvernement n’avait jamais demandé à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) d’évaluer la faisabilité d’une infrastructure entièrement sous terre, un projet qui succède au Réseau express métropolitain (REM) piloté d’abord par la Caisse de dépôt et placement du Québec.

« Ce n’est pas réaliste 36 milliards, donc je pense qu’il y a quelque chose qui a manqué quelque part », a-t-il déploré après avoir inauguré une plage sur le bord du fleuve, à Québec.

M. Legault ne s’est pas prononcé sur les coûts provisionnés pour l’estimation, qui incluent les risques de tremblements de terre, de pandémie ou de surchauffe dans l’immobilier.

« J’ai été très surpris du 36 milliards, j’ai comme mal avalé ma gorgée de café quand j’ai lu ça, a-t-il dit. On va examiner les coûts. Ce n’est pas ce qu’on avait demandé au comité. On avait demandé qu’il y ait une petite partie qui soit souterraine. On n’avait pas demandé à l’ARTM que ce soit complètement souterrain. »

En dévoilant mardi les coûts de 36 milliards prévus, le directeur de projet du Projet structurant de l’Est, Marc Dionne, a affirmé mardi qu’il n’y avait pas d’autre choix que d’enfouir le tracé de 34 km, « si le tracé aérien ne respecte pas les contraintes d’intégration urbaine ».

Mercredi, M. Legault ne s’est pas prononcé sur la proportion qui devrait être souterraine.

« Les Québécois n’ont pas la capacité de payer un projet de 36 milliards », a-t-il affirmé.

Plus de détails suivront.