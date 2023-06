Dix ans après Lac-Mégantic, le devoir de mémoire de Pauline Marois et de Colette Roy-Laroche

Le 6 juillet 2013, à 1 h, un train, qui avait été laissé sans surveillance sur une voie ferrée, part à la dérive. Le convoi de 72 citernes de pétrole brut termine sa course folle au coeur de Lac-Mégantic. Des boules de feu s’emparent du centre-ville. La vie de 47 personnes âgées de 4 à 93 ans s’arrête net. Celle des survivants change du tout au tout. Au moment du drame, Colette Roy-Laroche était mairesse de Lac-Mégantic ; Pauline Marois était première ministre du Québec. Elles se remémorent, 10 ans plus tard, cette épreuve pour elles, pour Lac-Mégantic, pour le Québec. Ce faisant, elles accomplissent, disent-elles, leur « devoir de mémoire ». Entrevue.

Colette Roy-Laroche. C’est d’abord un devoir de mémoire envers les 47 victimes et leurs familles. C’est un devoir de mémoire aussi envers tous les premiers répondants qui ont fait face à ce feu incontrôlable ; envers tous les bénévoles qui nous ont aidés le jour même, la nuit même et encore aujourd’hui à reconstruire, à nous reconstruire ; envers les membres de la Croix-Rouge et tous les ministères du gouvernement du Québec qui sont arrivés très tôt durant la nuit.

Madame Marois, quel souvenir vous vient spontanément à l’esprit lorsque vous pensez à la tragédie de Lac-Mégantic, une décennie plus tard ?

Pauline Marois. Je pense aux gens qui me tombaient dans les bras, littéralement, pour me dire leur peine, puis — j’en parle, j’ai encore de l’émotion — me dire qu’ils comptaient sur moi ou sur mon gouvernement.

Quand avez-vous pris aussi la pleine mesure de la catastrophe ?

P.M. Je l’ai appris [le déraillement du train] à la télé, en me réveillant à 6 h du matin. Je me lève toujours très tôt. J’étais seule… J’ai appelé [la] directrice de cabinet [du ministre de la Sécurité publique]. J’ai dit : « Écoute, où ça en est ? Qu’est-ce qui arrive ? » Et là, elle m’a fait un peu le portrait. J’ai mentionné le fait que je voulais parler à la… — je ne savais pas si c’était une mairesse ou un maire. Je ne vous connaissais pas, Colette. On ne se connaissait pas —. Et elle me dit : « C’est une mairesse, c’est madame Colette Roy-Laroche. Actuellement, elle est sur place », etc. Alors, je dis : « Je veux absolument lui parler. Puis, je veux aller à Lac-Mégantic. » Mais — je sais ce que ça veut dire une catastrophe, un drame comme celui-là — je ne veux pas nuire. […] Puis, j’ai un garde du corps qui vient me rejoindre aussi pour me dire : « Madame Marois, je pense que si c’est au coeur de Mégantic, ce n’est pas possible qu’il n’y ait pas de morts, qu’il n’y ait pas de victimes. » […] Rapidement, tout le reste a déboulé.

Madame Roy-Laroche, vous avez appris le déraillement pendant la nuit ?

C.R.-L. Je l’ai appris dans la minute où le train a déraillé. […] Je me suis habillée en vitesse. Avec mon mari, on a pris l’auto pour essayer d’aller voir tout près, mais finalement, on a dû abandonner l’auto parce qu’il y avait déjà des pompiers volontaires qui bloquaient la rue… Lorsque j’ai vu l’ampleur du feu et des explosions qu’on entendait les unes après les autres, immédiatement, je me suis dit : « C’est très grave, ce qui nous arrive. Et, comment les pompiers vont arriver à contrôler cet énorme feu qui montait à une hauteur incroyable dans les airs ? Des champignons de fumée. » Ça, c’est peut-être dans les cinq, dix premières minutes, et tout à coup, je me suis réveillée de ce cauchemar — je pensais que c’était un cauchemar, je n’arrivais pas à le croire —. Et là, je me suis dit : « Mais Colette, c’est toi la mairesse ! […] Je dois prendre mon rôle en main. » Mes premières pensées ont été : est-ce que tout est en place pour sauver des vies ?

Des semaines passent-elles sans que vous y pensiez ?

C.R.-L. Non… Tous les jours, les sirènes du train me rappellent la tragédie.

Qu’il y ait un ordre de marche donné par la première ministre ou le premier ministre, ça change les choses dans l’application sur le terrain des différentes mesures gouvernementales ?

P.M. Oui, ça change les choses parce que les gens prennent plus de risques. […] On dit souvent, en science politique, que ça prend de la volonté politique. Bien, la volonté politique, ça se traduit par quelqu’un qui est en autorité, qui assume ses responsabilités et qui prend des décisions qui sont parfois à risque, mais qui vit avec les conséquences.

C.R.-L. Comme mairesse, je pensais aux victimes, je pensais aux familles, mais je pensais aussi à l’aspect financier de ce désastre.

Même quelques heures à peine après le déraillement ?

C.R.-L. Oui, parce qu’il faut prendre des décisions coûteuses. […] Notre chef pompier me dit : « Madame la mairesse, pour éteindre le feu, ça nous prend de la mousse. » Nous, à Lac-Mégantic, on n’en a pas. Sherbrooke n’en a pas. Le seul endroit où on peut avoir de la mousse, c’est à Lévis. […] La personne au bout de la ligne à Lévis me dit : « Mais, Madame la mairesse, il faut que vous me signiez un papier pour me dire que vous allez nous payer. » J’ai dit : « Combien ça coûte ? » Elle me dit « 350 000 $ ». Pour une petite municipalité, 350 000$, ça commence bien une semaine. Mais je n’ai pas hésité une seconde parce que je savais très bien que Mme Marois m’avait dit : « Dites-nous ce que vous voulez, puis on va être là. »

Photo: Jacques Nadeau Archives Le Devoir

C’est important pour une première ministre, un premier ministre de se rendre sur place et de constater, de visu, les effets d’une catastrophe ?

P.M. Je pense que c’est essentiel. Encore une fois, il faut le faire en tenant compte des circonstances — c’est majeur, cela. En médecine, on dit que le premier principe, c’est de ne pas nuire ; après ça, trouver des solutions. C’est la même chose [en politique].

C.R.-L. Les gens voulaient toucher à madame Marois, parce que c’était tellement gros ce qu’on vivait. On se demandait comment on allait se relever de ça. Et de voir des gens comme madame Marois, de voir le curé Lemay, les personnes significatives venir dans notre milieu, parler aux gens. On avait besoin de ces marques de réconfort.

Le président de la compagnie ferroviaire Montreal, Maine and Atlantic Railway (MMA) est venu à Lac-Mégantic quelques jours. Il a été conspué. Est-ce difficile à gérer cette volonté de vengeance ou à tout le moins de justice d’une population, politiquement ?

P.M. C’est sûr que c’est difficile à gérer. Mais Colette était sur le terrain, c’est encore pire [pour elle]. Il faut comprendre cela en même temps. Et il ne faut pas allumer le feu.

C.R.-L. Et il ne faut pas mettre de l’huile sur le feu.

Aujourd’hui, 10 ans plus tard, les Méganticois, les Méganticoises ont-ils obtenu justice ?

C.R.-L. Les Méganticois pensent encore qu’il n’y a pas eu justice dans le sens où les responsables ne sont pas tous touchés ou visés ou n’en subissent pas les conséquences.

Est-ce que vous arrivez à croire qu’un train passe encore dans le centre-ville aujourd’hui ?

C.R.-L. J’arrive à y croire parce que je l’entends, mais ce qui m’inquiète le plus et ce sur quoi j’ai la colère qui monte, c’est par rapport à la sécurité ferroviaire. Tout le monde nous disait : « Il faut savoir tirer des leçons de la tragédie de Lac-Mégantic », mais 10 ans plus tard, avec la démonstration qui est faite dans le documentaire [Lac-Mégantic. Ceci n’est pas un accident de Philippe Falardeau], on se rend compte qu’il y a très peu d’amélioration quant à la réglementation, la surveillance, les inspections, les enquêtes. Les compagnies ferroviaires font à leur façon. Ce qui est important, c’est davantage l’économie et l’argent.

Cette crise-là vous a définie, Madame Marois, comme première ministre. Ça a été un moment fort de votre mandat. Est-ce que ça vous a changé comme leader politique ?

P.M. Je pense que les gens ont plus découvert qui était Pauline Marois que j’ai changé de façon d’être et de faire.

Madame Roy-Laroche, est-ce que votre perception de vous-même a changé ?

C.R.-L. Je suis restée dans ces moments-là la même personne. […] J’ai eu beaucoup de témoignages de femmes qui se sont présentées [aux élections municipales], soit comme conseillère ou comme mairesse, en se disant : « Si une femme à Lac-Mégantic est capable de gérer une tragédie de cette ampleur-là, nous aussi, on doit être capable d’apporter quelque chose dans notre milieu. »

P.M. Les femmes ont besoin de modèles. Colette a été un modèle. […] Les femmes doutent souvent de leur capacité de prendre en main des situations difficiles, de les gérer, de prendre des décisions, alors qu’elles sont très bonnes. Elles devraient se faire confiance, comme Colette.

La façon dont les autorités ont fait face à la catastrophe ferroviaire à Lac-Mégantic est-elle un modèle aujourd’hui ?

C.R.-L Depuis la tragédie, chaque fois qu’au Québec et même au Canada et dans d’autres pays, une communauté vit une tragédie… j’envoie toujours un message d’espoir pour soutenir le maire ou la mairesse. Et plusieurs […] s’inspirent de la démarche qu’on a suivie pour informer les citoyens au fur et à mesure des événements [en] leur di[sant] tout ce qu’on peut leur dire. […] Aussi, derrière tout ça, la personne qui livre le message doit livre[r] un message d’espoir par son attitude, son comportement, sa façon de parler aux gens.

P.M. Communiquer, communiquer, communiquer. Il faut que les gens aient l’information la plus juste possible, le plus rapidement possible. […] Ça apaise, à mon point de vue. Et c’est un ingrédient extraordinaire dans la gestion de crise comme celle-là. […] Je sentais bien que vous aviez la situation en main, vous exerciez votre leadership et que ce n’était pas inquiétant. Je ne voulais pas me substituer. Ça, ça a toujours été important dans ma tête.

C.R.-L. Moi, j’ai senti qu’elle [Pauline Marois] était là pour nous aider.

Y a-t-il un moment où l’adrénaline tombe ?

C.R.-L. Ça a pris du temps. L’adrénaline est tombée le soir où je suis rentrée à la maison et que je n’étais plus mairesse.

Qu’est-ce qu’on fait lorsque l’adrénaline tombe, puis qu’on se retrouve face à nous-même ?

C.R.-L. Même si j’ai des enfants et des amis qui s’informaient, de se retrouver toute seule à la maison devant ton assiette pour les repas, c’est très pénible… très, très pénible. Mais enfin, je me disais, j’ai réussi à passer à travers ces deux années-là : la gestion de la ville, la catastrophe, la maladie, le décès de mon mari… Je voulais me laisser du temps pour que tout ce stress-là descende.

Lorsque madame Roy-Laroche se retrouve devant son assiette le soir, et qu’elle se sent seule, à quoi devrait-elle penser ?

P.M. Elle devrait penser qu’elle a secouru tout un village, toute une ville. Elle a fait la différence dans la vie des gens qu’elle a côtoyés. Si elle pense à ça, ça va la consoler, je crois. C’est vrai, Colette, vous avez fait la différence.