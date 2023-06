André Fortin renonce à la course à la chefferie du PLQ

Le député de Pontiac, André Fortin, a annoncé mercredi qu’il ne sera pas de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ).

« Oui, je veux aider mon parti du mieux que je le peux, mais pas si ça m’empêche d’être le genre de père que je veux être pour mes filles », a-t-il déclaré dans une entrevue à l’émission de radio Que l’Outaouais se lève.

« Décision difficile, mais je ne serai pas candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec », a aussi écrit M. Fortin sur sa page Facebook.







Le député et ex-ministre des Transports était intéressé par la course à la succession de Dominique Anglade, qui a quitté la tête du PLQ en novembre. Or, bien qu’il eût été « tiraillé », il a finalement pris la décision — « pas évidente » de son propre aveu — d’accorder la priorité à sa famille.

André Fortin avait pris la même décision en 2019, lors de la dernière course à la chefferie du PLQ. « Franchement, ça a probablement été une des meilleures décisions de ma vie », a-t-il lancé mercredi. « La réalité, c’est que quatre ans plus tard, la conclusion tient toujours. »

Mauvaise nouvelle pour le PLQ

La décision de M. Fortin jette de l’ombre sur la course visant à trouver un nouveau chef libéral. En mai 2020, Dominique Anglade avait été couronnée à la tête du parti après le désistement surprise de son unique adversaire, Alexandre Cusson.

Depuis, les libéraux ont essuyé une — autre — défaite historique au scrutin d’octobre 2022. Ils n’ont récolté que 14 % des voix et en fait élire 21 députés seulement. À la mi-juin, un sondage Léger n’accordait que 4 % des intentions de vote chez les francophones au PLQ.

À ce jour, seuls les députés Monsef Derraji et Frédéric Beauchemin, de même que le chef intérimaire Marc Tanguay, semblent intéressés par la chefferie de leur parti.

En novembre, l’ex-ministre Pierre Moreau a annoncé qu’il ne serait pas de la course pour trouver un nouveau chef libéral. Depuis, des militants et ex-élus libéraux rêvent de voir l’ex-patronne d’Hydro-Québec Sophie Brochu ou encore le maire de Québec, Bruno Marchand, briguer le plus haut poste au parti. Le second a clairement fermé la porte, tandis que la première n’a démontré aucun intérêt pour la fonction.

S’il ne saute pas dans la course, M. Fortin promet d’aider son parti, qui poursuit son exercice de relance. « Le Parti libéral, je crois sincèrement qu’il doit être remis sur des bases idéologiques claires, des bases organisationnelles qui sont solides et je pense que ça prend quelqu’un qui peut dédier 100 % de son énergie à ça », a déclaré l’élu de Pontiac mercredi.

Il s’est dit convaincu qu’il y aura « une vraie course » au sein de son parti. Et « d’avoir quelqu’un des régions, qui a une sensibilité par rapport aux régions, qui comprend qu’on pense peut-être un peu différemment des gens de Montréal et de Québec, ce serait bon pour le Parti libéral », a-t-il souhaité.

André Fortin a décliné la demande d’entrevue du Devoir.