La sous-ministre adjointe Marie-Dominique Taillon est relevée de ses fonctions le temps d’une enquête

Une sous-ministre-adjointe à l’Éducation, Marie-Dominique Taillon, a été relevée temporairement de ses fonctions en raison d’allégations concernant sa gestion alors qu’elle dirigeait le Centre de services scolaire (CSS) Marie-Victorin, a indiqué le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

« Marie-Dominique Taillon, qui a été mise en cause dans les textes du Devoir, la sous-ministre a été suspendue [mardi] de ses fonctions le temps que nous procédions à des vérifications », a-t-il déclaré en marge d’une annonce de nouvelles voies réservées à Lévis, mercredi avant-midi.

M. Drainville s’en est remis aux enquêtes en cours, s’abstenant de préciser le rôle joué par son ministère dans la suite des choses.

Mardi, son cabinet s’était abstenu de commenter la situation exposée dans une enquête du Devoir.

Une firme indépendante tente actuellement de faire la lumière sur le climat de travail tendu au CSS Marie-Victorin, tout particulièrement au moment où il était dirigé par Mme Taillon.

Marie-Dominique Taillon avait obtenu le poste de directrice générale du CSS Marie-Victorin, à Longueuil, en 2018, après avoir occupé celui de directrice générale adjointe, de 2016 à 2018. Le Conseil des ministres l’a nommée sous-ministre adjointe au ministère de l’Éducation, en mars 2022.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) et Québec solidaire (QS) réclamaient tous deux sa suspension après avoir pris connaissance du reportage du Devoir.

Le PLQ a demandé une enquête du ministère de l’Éducation, mais M. Drainville s’est montré satisfait des démarches déjà en cours.

« Il y a une enquête administrative, il y a une deuxième enquête administrative au centre de services, dont on va attendre les résultats de cette deuxième enquête, a-t-il dit. Il y a des vérifications qui sont en cours par rapport au dossier de la sous-ministre et il y a en plus une enquête de l’UPAC qui est en cours au centre de services. Alors vous comprendrez que dans ces circonstances on va laisser les enquêtes et les vérifications se faire et s’il faut agir par la suite, on le fera. »

Avec la collaboration de Zacharie Goudreault

D’autres détails suivront.