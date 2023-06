QS réclame la suspension d’une sous-ministre adjointe à l’Éducation

Le Devoir Enquête

Marie-Dominique Taillon, sous-ministre adjointe au ministère de l’Éducation, devrait être relevée de ses fonctions d’ici la fin d’une enquête indépendante sur son style de gestion et sa gouvernance, exige Québec solidaire.

« Je pense qu’elle devrait être suspendue le temps que l’enquête soit terminée. Avec tout ce qui se passe, tout ce que j’ai lu, c’est quand même incroyable », a lancé mardi la députée solidaire Ruba Ghazal.

Pour en savoir plus Enquête | Le climat de travail au Centre de services scolaire Marie-Victorin sous la loupe

Son collègue du Parti québécois, Pascal Bérubé, a de son côté suggéré que Mme Taillon soit, à tout le moins, « questionnée » sur ses décisions passées.

« Est-ce qu’elle peut demeurer en poste dans les circonstances ? » a demandé M. Bérubé. « Je ne le sais pas, elle n’a pas été condamnée de rien, ni accusée. Mais à tout le moins, est-ce qu’on pourrait, d’ici la fin des procédures, prendre des dispositions particulières ? »

Les deux élus réagissaient à une enquête du Devoir. Celle-ci a révélé mardi qu’une firme indépendante analyse les décisions qu’a prises Mme Taillon lorsqu’elle était directrice générale du Centre de services scolaire (CSS) Marie-Victorin.

Marie-Dominique Taillon a occupé ce poste de 2018 à mars 2022, lorsque le Conseil des ministres l’a nommée sous-ministre adjointe au ministère de l’Éducation.

L’enquête du Devoir rapporte que plusieurs proches de Mme Taillon — dont son conjoint — ont obtenu des postes clés ou des promotions au sein du CSS Marie-Victorin alors qu’elle en était la directrice générale.

Le reportage repose sur des entretiens avec une quinzaine de gestionnaires et de cadres du CSS Marie-Victorin. Ils dénoncent tous une omerta qui les empêchait de critiquer les décisions de la haute direction pendant le règne de Mme Taillon, sous peine de représailles.

« Ce n’est pas normal. L’omerta qui règne dans les écoles a des conséquences qui sont très néfastes sur le climat de travail et par conséquence sur le personnel, et aussi sur les élèves », s’est désolée Mme Ghazal.

« L’omerta est partout et doit être dénoncée. Le projet de loi 23 [du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville] ne répond pas à ça. L’omerta va continuer malgré cette réforme de structure alors que c’est un problème extrêmement grave dont il faut parler », a-t-elle ajouté.

Drainville avare de commentaires

En entrevue, Pascal Bérubé a rappelé que Marie-Dominique Taillon a été nommée pendant le mandat actuel du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

« Il a nommé quelqu’un de hautement problématique. Quelle est sa réaction ? » a-t-il demandé.

Sollicité à ce sujet, le ministre s’est refusé à tout commentaire. « Mme Taillon a eu l’occasion de commenter la situation, nous ne ferons aucun autre commentaire pour l’instant », a écrit son attachée de presse, Florence Plourde, au Devoir.

Marie-Dominique Taillon a été directrice d’écoles secondaires de Saint-Hubert et de Greenfield Park de 2009 à 2016 avant de devenir directrice générale adjointe de la Commission scolaire Marie-Victorin, en mars 2016.

Sa présence au poste de sous-ministre adjointe au ministère de l’Éducation est aujourd’hui « hautement questionnable », estime M. Bérubé.

« C’est une des grandes nominations du ministre de l’Éducation qui, rappelons-le, a été député à Longueuil [de 2007 à juin 2016]. Alors est-ce qu’elle était déjà gestionnaire scolaire à cette époque-là et c’est comme ça qu’il l’a connue ? » s’est-il interrogé.