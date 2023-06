Vincent Marissal appuie Émilise Lessard-Therrien comme co-porte-parole de QS

Le député de Rosemont, Vincent Marissal, a annoncé qu’il appuyait la candidature d’Émilise Lessard-Therrien qui veut se relever de sa défaite des dernières élections en devenant la prochaine co-porte-parole de Québec solidaire (QS).

M. Marissal ne cache pas que la défaite d’Émilise Lessard-Therrien a été « très dure » pour son parti. Cependant, il ne voit pas d’un mauvais oeil le fait d’avoir une co-porte-parole extraparlementaire.

« Françoise David a passé plus de temps comme co-porte-parole à l’extérieur de l’Assemblée nationale qu’à l’Assemblée nationale, et ça ne l’a pas empêché, oui de travailler pour se faire élire, mais surtout de travailler pour faire grandir le parti », défend M. Marissal.

« Si on est là où on en est aujourd’hui, c’est certainement, beaucoup, grâce au travail de Françoise David », ajoute le solidaire.

Par ailleurs, M. Marissal prévient qu’il ne critiquera pas les adversaires de Mme Lessard-Therrien, soulignant que ce sont des femmes qu’il aime, respecte et qui sont ses collègues. « Je ne porte pas mon appui contre quelqu’un, je donne mon appui à quelqu’un », précise-t-il.

La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, compte déjà quatre appuis au sein du caucus solidaire : Alexandre Leduc, Haroun Bouazzi, Étienne Grandmont et Guillaume Cliche-Rivard. Quant à elle, la députée de Mercier, Ruba Ghazal, a reçu l’appui du député de Jean-Lesage, Sol Zanetti.

L’ex-députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue estime que d’avoir une co-porte-parole à l’extérieur de l’Assemblée nationale permettra à Québec solidaire de renouer avec son essence d’être un parti politique de la rue.

« Ça va donner beaucoup de temps, d’être extraparlementaire, de rester vraiment enraciné sur le terrain auprès des mouvements sociaux, a fait valoir Mme Lessard-Therrien. Je vois là une grande richesse autant pour nous, que le parti reste vraiment aux faits du terrain, mais aussi pour amener une présence solidaire dans toutes les régions du Québec entre deux élections. »

Émilise Lessard-Therrien, qui est diplômée en enseignement au secondaire de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), mise sur les régions dans sa campagne.

Elle a souligné qu’aux dernières élections, la Coalition avenir Québec (CAQ) a balayé l’ensemble des régions de la province. Selon elle, l’alternative aux caquistes est plus ou moins évidente pour les électeurs. « J’ai le goût que cette alternative ça soit Québec solidaire et pour ça, il va falloir que les gens des régions se reconnaissent aussi dans notre discours », admet-elle.

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles M. Marissal donne son appui à son ancienne collègue, qu’il a côtoyée pendant quatre ans à l’Assemblée nationale. Il vante son expertise des régions, mais aussi que son discours porte dans les différents territoires et auprès des jeunes.

Mme Lessard-Therrien reconnaît qu’il y a un intérêt a avoir un co-porte-parole à Montréal, mais elle estime que les racines que QS sont « déjà bien profondes en ville ».

« Je pense qu’il faut maintenant aller les planter dans les territoires plus ruraux, les régions plus éloignées du Québec qui peinent parfois à se reconnaître dans le grand discours public sur les différents enjeux que vit le Québec », affirme la politicienne.

Émilise Lessard-Therrien se dit préoccupé par les différents secteurs des territoires, tels que le milieu agricole, la foresterie ou les mines, pour ne nommer que ceux-ci, puisqu’ils passent souvent aux mains de grandes multinationales. Elle souhaite que le Québec réponde d’abord à ses besoins.

Dans sa campagne, elle veut aussi mettre de l’avant qu’il faut un meilleur accès aux soins de santé dans les régions et elle ne laisse pas la question de la souveraineté de côté. « C’est un moyen pour que les régions du Québec retrouvent les deux mains sur le volant. Le jour où le Québec va être un pays, ça va donner de nouveaux leviers aux régions du Québec », exprime Mme Lessard Therrien.

« Si Québec solidaire veut gouverner le Québec un jour, il va devoir aller chercher l’adhésion dans les régions du Québec », renchérit l’ex-élue.

Parmi les autres appuis à Émilise Lessard-Therrien, il y a l’ancienne candidate solidaire dans Rimouski Carol-Ann Kack, ainsi que le maire de Saint-Camille, Philippe Pagé, qui a été candidat de QS dans la circonscription de Richmond.

Mme Lessard-Therrien a souligné que la course n’est pas officiellement lancée et qu’elle ressent déjà un engouement auprès des militants et d’autres anciens candidats solidaires.

La course pour succéder à Manon Massé commencera le 25 août. La personne qui lui succédera sera élue lors du congrès national du parti qui aura lieu en novembre prochain. Mme Massé a annoncé qu’elle resterait députée.