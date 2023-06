Biron se défend d’avoir annulé des rencontres avec des groupes féministes

La ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, se défend d’avoir annulé un entretien au sujet de l’avortement avec des groupes féministes. Elle souhaite plutôt les rencontrer en septembre, assure son cabinet.

« Aucune rencontre n’a été annulée. Elles ont été reportées », a précisé jeudi Catherine Pouliot, conseillère politique auprès de Mme Biron.

Au cours des derniers jours, des groupes de femmes ont déclaré que la ministre fait la sourde oreille face à leurs inquiétudes à propos d’une éventuelle mesure législative pour protéger le droit à l’avortement. Dans une lettre ouverte qu’il publie jeudi dans Le Devoir, le Groupe des treize (G13) — formé en fait d’une vingtaine d’organisations féministes — reproche à Mme Biron de les avoir décommandés pour une rencontre qui devait avoir lieu jeudi.

Pour lire leur lettre ouverte Une loi sur l’avortement? Merci, mais non merci, Madame la Ministre.

« Si vous n’aviez pas annulé notre rencontre prévue avec vous cette semaine, vous sauriez que les nombreux groupes féministes qui composent le G13 s’opposent fermement à tout projet de loi sur l’avortement », écrit le G13.

Or il n’est pas question de ne pas entendre le point de vue de ce groupe, assure l’équipe de Martine Biron. « C’était d’ailleurs très clair dans le courriel envoyé avec la mention : “report de la rencontre” et “une nouvelle convocation devrait vous être envoyée prochainement” », a souligné Mme Pouliot.

Elle s’est désolée des problèmes de communication qui ont pu survenir et a indiqué au passage que les partis d’opposition ont eux aussi été sollicités pour qu’ils soumettent leurs points de vue à la ministre.

« Réelle déconnexion »

Dans sa lettre ouverte, le G13 réitère ses craintes face à la volonté de Mme Biron de légiférer pour protéger le droit à l’avortement. « Votre projet d’inscrire dans la loi une mention explicite de l’avortement témoigne d’une réelle déconnexion avec les revendications portées par les principaux groupes de femmes au Québec depuis des décennies », écrit le groupe.

Comme le Barreau, le G13 estime qu’un tel geste ferait plus de mal que de bien. « En raison du partage des compétences entre le provincial et le fédéral, une telle intervention ne serait d’aucune utilité pour protéger les Québécoises contre une éventuelle attaque au droit à l’avortement », souligne le groupe.

« Au contraire, elle ne pourrait qu’empirer la situation en fournissant aux groupes anti-choix une occasion de se mobiliser et en ouvrant la porte à d’éventuelles restrictions législatives », poursuit le G13.

Mercredi, Mme Biron a laissé entendre qu’elle pourrait finalement renoncer à la voie législative pour concrétiser sa volonté. « Ce que je fais, c’est discuter avec ces groupes-là pour essayer de trouver le chemin le plus solide, le meilleur chemin pour protéger le droit des femmes de choisir l’avortement », a-t-elle déclaré. Elle a répété que son objectif était de « protéger le droit des femmes ».