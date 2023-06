Québec souhaite «corriger le financement» en soins à domicile

La ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, a entendu le message de la commissaire à la santé et au bien-être : « il faut corriger le financement » en soutien à domicile, a-t-elle dit mercredi.

Elle réagissait au dépôt, mardi, du deuxième tome du rapport de la commissaire Joanne Castonguay sur les soins et les services de soutien à domicile. Celui-ci soulève plusieurs lacunes dans le financement et la prestation de ces services au Québec.

« Avec le vieillissement de la population, les services de soutien à domicile, c’est un incontournable », a signifié Mme Bélanger dans les moments précédant une séance du Conseil des ministres, mercredi.

Selon le rapport de la commissaire Castonguay, le Québec fait encore figure de cancre par rapport aux autres provinces canadiennes lorsque vient le temps de délier les cordons de la bourse pour fournir du soutien à domicile. En 2021-2022, les dépenses affectées à cette enveloppe occupaient 4,8 % de l’ensemble du budget de la santé.

Mme Bélanger reconnaît qu’il y a eu un « sous-investissement » historique en la matière, même si les derniers gouvernements ont réinvesti peu à peu dans les soins à domicile. « Il faut corriger, effectivement, le financement », a affirmé la ministre de la Coalition avenir Québec, mercredi.

« Réorganiser le travail »

Or, c’est avant tout la prestation de services elle-même qui doit être revue, selon Mme Bélanger. « Il y a quelque chose d’important que l’on doit faire, qu’on n’a pas fait encore à ce jour et que je vais faire : c’est-à-dire réorganiser le travail », a-t-elle dit.

Dans son rapport, la commissaire Castonguay montre du doigt le manque de ressources humaines dans le réseau de la santé et des services sociaux. D’après elle, « le niveau de ressources actuel dans les programmes de [soins à domicile ne permet] pas d’assurer le maintien à domicile pour la majorité de la population de 65 ans et plus ».

Selon la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman, c’est principalement là que le bât blesse. « On a mentionné à maintes et maintes reprises qu’il faut augmenter les cohortes d’étudiants dans le domaine de la santé, qu’il faut développer des incitatifs financiers, qu’il faut recruter aussi du personnel à l’international », a-t-elle indiqué en entrevue avec Le Devoir.

En mêlée de presse mercredi, Mme Bélanger a admis une certaine inefficacité dans le réseau des soins à domicile, tant en ce qui à trait au travail administratif, aux déplacements et à la prestation de soins.

Pour donner de meilleurs outils aux professionnels qui offrent des soins à la maison, Mme Bélanger espère, elle, pouvoir « introduire les technologies de l’information » au réseau. Elle lancera bientôt des « grands chantiers de réorganisation du travail ». « On doit travailler autrement », a-t-elle lancé, avant de préciser qu’elle avait « eu l’occasion de rencontrer les présidents-directeurs généraux des établissements pour donner mes alignements ». « Ils ont leur cible à atteindre », a-t-elle dit.

Mme Tassé-Goodman accueille positivement les intentions de la ministre. La clé réside dans le « décloisonnement » des professions, selon elle. « Il faut avoir plus qu’un spécialiste qui puisse offrir des services de soins à domicile », a-t-elle dit.