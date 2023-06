Québec va rouvrir la loi sur la protection du territoire agricole

Québec va lancer mercredi matin le plus grand chantier sur le territoire agricole depuis la création de la loi sur sa protection en 1978. Le but de ces consultations et de ces échanges sur une période de plus d’un an est de moderniser le régime pour mieux protéger certaines terres qui font face à l’urbanisation et en développer d’autres.

L’annonce de cette démarche d’envergure sera faite mercredi matin par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, André Lamontagne en compagnie de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest. D’autres acteurs importants seront également présents, tels que le président de l’Union des producteurs agricoles, Martin Caron, ainsi que les dirigeants du monde municipal.

Même si le territoire agricole est relativement stable dans la province dans les trois dernières décennies, ces terres font l’objet de toutes sortes de pressions pour en faire d’autres usages. La Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) a reçu et traité pas moins de 38 000 demandes entre 1998 et 2022, dont 74 % ont été autorisées.

Les demandes d’usage résidentiel (construction de maisons) en ont constitué un peu plus de la moitié. Celles pour un usage commercial ou industriel ainsi que pour l’exploitation des ressources ont formé le reste, dont d’importantes superficies consacrées à des gravières et des sablières.

Le Québec est vaste, son territoire agricole beaucoup moins, et les surfaces réellement cultivées, encore moins. Entre 2006 et 2021, dans toute la zone agricole ce sont 63 000 hectares de terres qui ont arrêté d’être cultivées, soit plus que la taille de l’Île de Montréal. Cet « enfrichement » est un sujet qui préoccupe notamment le gouvernement.

De toute la province, seul 4,7 % du territoire est une zone agricole et 2 % est réellement cultivé. De toutes ces terres, moins du tiers est classé parmi les plus fertiles, avec le meilleur potentiel. Or ce sont celles-là même où la pression est la plus forte, car elles se trouvent sur le même espace où vit la majorité de la population : les basses terres du Saint-Laurent.

Ce sont ainsi ces meilleures terres qui ont reculé le plus avec une perte nette de 4426 hectares depuis 1988. En revanche, des superficies de sols moins bien classés, mais qui peuvent servir à des pâturages ou des exploitations acéricoles par exemple, ont été ajoutées. Résultat, la zone agricole a crû de 3584 hectares grâce à des inclusions comme des bleuetières et des érablières, selon les données amassées pour informer cette démarche.

Plusieurs phases

La démarche commencera par la tenue de consultations sur trois thématiques : le territoire agricole, les activités agricoles et la propriété des terres. Pour chacune de ces consultations, un fascicule est rendu public afin de réunir une information la plus objective et complète possible. Les commentaires seront alors recueillis durant 45 jours.

Ces consultations culmineront dans un webinaire, avec les principaux acteurs et intervenants sur un sujet qui se rendront disponibles pour approfondir les éléments cruciaux. Un rapport synthèse est attendu au printemps 2024, pour ensuite mener à un projet de loi et des propositions réglementaires.

L’exercice doit servir à mieux concilier les divers intérêts de développement, entre la multiplication des serres, le développement énergétique ou d’autres ressources, la croissance de la population, et le grand objectif d’autonomie alimentaire. La consultation porte d’ailleurs le titre de « Agir pour nourrir le Québec de demain ».

Plus de détails suivront.