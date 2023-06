La ministre Duranceau corrigera un oubli concernant son amie lobbyiste

La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, corrigera un oubli et ajoutera à son agenda public la rencontre qu’elle a eue l’automne dernier avec son amie lobbyiste du secteur de l’immobilier, a indiqué mardi son cabinet.

Sa collègue ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, qui était présente à cette occasion, l’inscrira aussi aux activités qu’elle doit publier dans son propre agenda, a fait savoir son cabinet.

Ces informations n’avaient pas été divulguées avant la publication de reportages à ce sujet, la semaine dernière, bien que le délai de trois mois prévu pour les publier était dépassé.

En vertu d’une directive en vigueur depuis 2014, les ministres du gouvernement doivent inscrire à leur agenda public toute participation à un événement public et toute rencontre avec des acteurs non gouvernementaux, comme des lobbyistes.

La rencontre du 5 décembre dernier a eu lieu dans les bureaux de la ministre Duranceau, a révélé mardi son cabinet en annonçant que l’événement sera bientôt ajouté à son agenda.

« Il s’agit d’un oubli, a dit au Devoir l’attaché de presse Philippe Couture. Il sera ajouté car il aurait tout à fait pu être inscrit. »

En présence de Mme Bélanger, Mme Duranceau a reçu son amie et partenaire d’affaires Annie Lemieux, dans le cadre d’un mandat de lobbyisme portant sur des dossiers gouvernementaux.

Le cabinet de Sonia Bélanger a également affirmé mardi que cette rencontre sera ajoutée à l’agenda public de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés.

« D’emblée, la rencontre n’avait pas été ajoutée à l’agenda public car la convocation provenait du cabinet de Mme Duranceau, a affirmé l’attachée de presse Sarah Bigras. Après vérifications, c’est une rencontre que nous aurions pu inscrire. »

Au moment où ces lignes étaient écrites, les informations disponibles n’avaient pas encore été mises à jour dans le registre prévu à cet effet qui est disponible en ligne.

Une pratique

Le gouvernement de Philippe Couillard avait instauré cette divulgation proactive des agendas ministériels, qui ne fait l’objet d’aucune contrainte réglementaire ou législative.

Un guide mis à la disposition des cabinets en 2014 précisait qu’il faudrait désormais rendre publique toute rencontre entre un ministre et des acteurs gouvernementaux qui l’avaient sollicité et ce dans un délai de trois mois suivant l’événement.

« Cela inclut, le cas échéant, les lobbyistes présents à la rencontre », précisait un document à ce sujet.

La date de la rencontre, son objet, la ville où elle a lieu, les noms des personnes et entreprises représentées doivent être rendues publiques, est-il précisé.

La semaine dernière, après la publication de reportages à propos de sa relation avec Mme Lemieux, France-Élaine Duranceau a fait savoir qu’elle éviterait à l’avenir de la rencontrer dans le cadre de ses fonctions. Son amie est également sa partenaire d’affaires dans des entreprises toujours officiellement actives.

Le cabinet de la ministre de l’Habitation avait d’abord affirmé que ces entreprises étaient inactives, pour ensuite se raviser.

Le Registre des lobbyistes indique qu’Annie Lemieux a enregistré un mandat de représentation de son entreprise, Groupe LS4, valide pour la période allant du 29 novembre 2022 au 28 novembre 2023.

L’objectif énoncé porte sur des « modifications au Code civil du Québec suite à des échanges sur les orientations gouvernementales en matière d’habitation et d’hébergement des aînés au Québec et le rôle des entreprises privées en la matière ».

Des représentations sont déclarées pour les ministères des Affaires municipales, de l’Habitation et des Aînés.