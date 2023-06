Nadeau-Dubois veut une rencontre au sommet sur l’adaptation climatique

Le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois incite les chefs de partis politiques québécois à se réunir dès septembre pour trouver une solution « transpartisane » aux événements climatiques extrêmes qui ont secoué le Québec ces derniers mois et « se multiplieront » dans les prochaines années.

Dans une lettre adressée au premier ministre François Legault, au chef libéral Marc Tanguay et au chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, le député de Gouin souligne l’importance de « faire de l’adaptation aux changements climatiques une véritable priorité nationale, au-delà des frontières partisanes ».

« Nos formations politiques ont des stratégies divergentes en matière d’environnement, et nos cibles de réduction de gaz à effet de serre (GES) ne sont pas les mêmes », convient-il. « Toutefois, quel que soit le parti porté au pouvoir en 2026, les émissions de GES des dernières décennies nous ont déjà engagés dans un processus de changement climatique. Dans ce contexte, nous avons une responsabilité commune envers les Québécois et les Québécoises. »

Depuis l’hiver, les événements de météo extrême s’accumulent. En avril, le Grand Montréal était frappé par une tempête de verglas d’une rare intensité. Plus d’un million de personnes étaient privées d’électricité pendant plusieurs jours. Puis, en mai, la crue des eaux menait à l’inondation de Baie-Saint-Paul et de ses environs.

Depuis le début du mois de juin, une série de feux de forêts a forcé des milliers de Québécois à évacuer leur domicile, surtout en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec.

« Les scientifiques nous préviennent depuis longtemps de l’intensification et de la multiplication de ces phénomènes naturels et de plusieurs autres (érosion des berges, canicules, sécheresses, etc.) dans le contexte des changements climatiques », constate M. Nadeau-Dubois dans sa missive. « Nous avons la responsabilité de travailler ensemble pour faire mieux. »

Le porte-parole solidaire exhorte ses collègues à travailler sur « un plan et une vision à long terme ». Il les convie à une rencontre « dès les premiers jours de la prochaine session parlementaire, afin de dresser ensemble un état des lieux et de déterminer une démarche transpartisane pour la suite de choses ».

« On l’a fait sur l’aide médicale à mourir. On l’a fait sur le bien-être des enfants avec la Commission Laurent. Pour moi, l’adaptation aux changements climatiques, ça tombe dans la même catégorie », a dit M. Nadeau-Dubois en entrevue avec Le Devoir lundi.

Au moment où ces lignes étaient écrites, les réponses des trois chefs se faisaient toujours attendre. Joint en milieu d’après-midi, le Bureau du premier ministre Legault a indiqué que « l’urgence, présentement, c’est d’éteindre les feux et d’assurer la sécurité des Québécois affectés ».

Le gouvernement de la Coalition avenir Québec a inscrit 860 millions de dollars sur cinq ans dans le dernier plan de mise en oeuvre de son Plan pour une économie verte. Début juin, devant l’accumulation des feux de forêts, François Legault avait convenu qu’il faudrait « en faire plus » et investir davantage pour s’adapter aux dérèglements climatiques.