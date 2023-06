Il est urgent de produire plus de nourriture au Québec, croit Legault

Chose promise, chose due. Le premier ministre François Legault s’était engagé, pendant la dernière campagne électorale, à investir 175 millions de dollars supplémentaires pour améliorer l’autonomie alimentaire du Québec. C’était aussi prévu au dernier budget. Il a officiellement confirmé lundi la répartition de cette enveloppe.

« L’autonomie alimentaire, ce n’est pas juste de beaux mots. C’est pour des raisons de sécurité. Il y a une urgence qu’on produise plus [de nourriture] au Québec », a déclaré M. Legault, lors d’une conférence de presse aux serres Savoura de Sainte-Sophie, dans les Laurentides. Cette entreprise doit recevoir 21,3 millions de Québec pour la construction de ses serres en verre, où poussent des tomates.

M. Legault s’est rappelé avoir été stressé, lors de la fermeture des frontières en raison de la pandémie, par la perspective que les Québécois puissent manquer de denrées.

Environ 50 % des aliments consommés au Québec en 2021 sont produits au Québec, selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. S’il était impossible d’en importer, le premier ministre considère que « tout le monde mangerait, mais on ne mangerait pas de façon aussi diversifiée qu’actuellement ». Selon lui, c’est aussi pour des raisons de nationalisme économique et de respect de l’environnement qu’il est important de consommer de plus en plus localement.

Sur cinq ans, les 175 millions de dollars serviront à accroître la productivité de ce secteur, a expliqué le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne. D’abord, 100 millions seront consacrés à l’automatisation et la robotisation de la transformation alimentaire. Ce sont 45 millions qui seront attribués aux producteurs de fruits et légumes et 30 millions iront dans les poches des producteurs en serre.

Le premier ministre Legault a d’ailleurs rappelé l’objectif de doubler la production de fruits et légumes en serre entre 2020 et 2025. « C’est un gros objectif. Mais aujourd’hui, on est rendu à 85 % d’augmentation », s’est-il réjoui.

Le premier ministre a aussi présenté l’automatisation et la robotisation comme une solution à la pénurie de main-d’oeuvre et pour limiter le recours aux travailleurs étrangers temporaires.