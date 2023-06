Duranceau est la bonne personne pour résoudre la crise du logement, selon Legault

Le premier ministre François Legault maintient que sa ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, est la bonne personne pour résoudre la crise du logement qui sévit au Québec.

« Elle a un passé dans l’immobilier. C’est un plus qu’elle connaisse l’immobilier. Sa responsabilité est de développer le plus possible de logements abordables et je pense que s’il y a une personne qui peut réussir à faire débloquer les projets et que ça se construise, en étant très créative, c’est bien elle », a répondu M. Legault lundi lors d’un point de presse en marge d’une annonce sur l’autonomie alimentaire.

Mme Duranceau a fait les manchettes récemment pour avoir rencontré une amie lobbyiste, qui est également sa partenaire d’affaires, en compagnie de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, pour discuter d’un éventuel projet de résidence pour aînés.

Le premier ministre a dit vouloir rétablir les faits en rappelant que l’entreprise qui les lie n’a plus d’activités, mais ne peut pas être fermée en raison d’un litige.

« France-Élaine a rencontré la commissaire à l’éthique, qui lui a dit que c’était correct », a-t-il souligné.

M. Legault ne croit pas que la ministre a contribué à la crise du logement par le passé lorsqu’elle a réalisé un « flip » immobilier, c’est-à-dire qu’elle a acheté et modifié un duplex pour le revendre en condos, beaucoup plus cher.

« La crise du logement est d’abord un manque de logements, a-t-il indiqué. Le problème n’est pas qu’il y a eu de la spéculation. »

Le premier ministre a aussi défendu le projet de loi récemment déposé par Mme Duranceau, arguant qu’il « amène un équilibre entre locataires et propriétaires, parce que l’objectif est que plus de propriétaires aient le goût de construire ».