Manon Massé veut se représenter aux élections de 2026

Même si elle cède sa place comme co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Manon Massé sera députée encore longtemps, a-t-elle promis dimanche aux militants de sa formation. Et c’est « tout à fait dans [son] intention » d’être sur la ligne de départ aux élections de 2026.

L’élue de Sainte-Marie–Saint-Jacques a participé cette fin de semaine à son dernier conseil national comme co-porte-parole, après six ans dans ce rôle. Elle sera remplacée en novembre, lors du congrès solidaire à Gatineau.

Si la journée de samedi avait été principalement consacrée à la relève — trois candidates sont sur les rangs pour remplacer l’actuelle co-porte-parole femme de la formation —, celle de dimanche a été l’occasion pour les délégués de saluer les années Massé.

« Je ne m’en vais pas », a tenu à préciser la députée lors d’un discours aux membres solidaires, sur une scène du Cégep de Saint-Hyacinthe. « J’ai encore le feu, la flamme, qui brûle en dedans de moi. S’il y en a qui s’attendaient à un discours d’adieu, vous vous êtes trompés. »

L’ancienne organisatrice communautaire, qui n’aurait « jamais cru qu’un jour, elle serait porte-parole, [et qui n’aurait] jamais cru non plus être aspirante première ministre [ou] faire trois débats des chefs, dont un in english », s’est engagée à se consacrer plus que jamais à sa circonscription.

Accostée par les journalistes dans les minutes suivant son discours, elle a assuré que son passage du témoin à la tête de QS ne signifiait pas qu’elle quitterait la politique une fois arrivée au scrutin général de 2026. « C’est tout à fait dans mon intention [de me représenter]. Trois ans, c’est loin en politique, surtout rendu à soixante ans, mais c’est tout à fait mon intention », a-t-elle dit.

« La pogo la plus dégelée de la boîte »

Plus tôt, Gabriel Nadeau-Dubois, avait invité les militants de QS à rendre hommage à Mme Massé, « la pogo la plus dégelée de la boîte » — en référence à la fameuse citation de sa co-porte-parole en 2017.

« Manon sort du moule, Manon casse les normes. […] Cette femme qui ressemble à personne dans les corridors de l’Assemblée nationale, elle a rassemblé les gens là où ça compte, sur le terrain », a-t-il souligné. « Manon ne s’est pas contentée d’entrer par la grande porte, elle l’a tenue ouverte après être rentrée. »

Mme Massé s’est réjouie, elle, d’avoir pu tracer la voie pour des politiciens « différents » dans un monde « où la politique, c’est réservé aux gens à cravate et à complet ».

« À l’âge de la maturité politique », Québec solidaire est prêt à accueillir la troisième co-porte-parole féminine de son histoire, a soutenu Mme Massé. « La relève est chez nous », a-t-elle enchaîné. « Les candidates qui ont levé la main jusqu’à maintenant pour prendre ma relève, sincèrement, peu importe laquelle, je n’aurai pas honte, moi, de laisser ma place à une de ces femmes-là. »

La veille, les trois candidates, Christine Labrie, Ruba Ghazal et Émilise Lessard-Therrien, s’étaient arraché les appuis au conseil national de QS.

La députée de Sherbrooke, Mme Labrie, est soutenue par quatre de ses collègues au sein du caucus de la formation. L’élue de Mercier, Mme Ghazal, peut compter sur l’appui d’un d’entre eux tandis que l’ex-députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Mme Lessard-Therrien, a dans ses rangs quelques anciens candidats électoraux.

C’est la première course ouverte pour le poste de co-porte-parole femme dans l’histoire du parti. Les délégués solidaires voteront pour leur prochaine co-porte-parole à la fin du mois de novembre, à Gatineau.