Un risque de plafonnement bien réel pour QS, selon Nadeau-Dubois

Immobilisé dans les sondages depuis l’élection, Québec solidaire (QS) court le risque de plafonner s’il ne change pas, selon son co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois.

« Le risque du plafonnement, on en est conscients. On ne vit pas dans un monde de licornes », a soutenu l’élu de Gouin, samedi, au conseil national de son parti, à Saint-Hyacinthe.

Il avait annoncé quelques minutes plus tôt que QS entamerait à la fin de l’été une tournée du Québec dans le but de « mieux comprendre les réalités des Québécois et des Québécoises à l’extérieur des grands centres urbains ».

Dans le cadre de cette virée régionale, les élus solidaires s’arrêteront en Outaouais, au Bas-Saint-Laurent et en Mauricie entre la mi-septembre et le début octobre. D’autres arrêts seront ajoutés à l’itinéraire dans les prochains mois.

Lors d’un point de presse samedi après-midi, Gabriel Nadeau-Dubois s’est montré lucide. Dans le dernier sondage Léger-Journal de Montréal publié cette semaine, sa formation est à 16 % des intentions votes. C’est pratiquement le même score qu’au scrutin d’octobre (15,4 %), scrutin lors duquel QS a grossi d’un seul siège.

« La lecture optimiste de ça, c’est de dire : nos appuis sont solides, et la victoire [à l’élection partielle de] Saint-Henri — Sainte-Anne en est la preuve. La lecture pessimiste de ça, c’est de dire : il y a un risque de plafonnement », a dit le co-porte-parole solidaire samedi. « Les deux sont vrais. »

« Notre boussole n’est pas détraquée »

Pour éviter que QS se morfonde dans ce scénario « pessimiste », il devra parler aux gens des régions. Qu’ils aiment le parti ou non, a indiqué « GND ». « L’objectif, c’est de sortir de notre zone de confort. L’objectif, c’est de sortir des sentiers battus, d’éviter la chambre d’écho », a-t-il soutenu. « L’objectif de la tournée [des régions], c’est, oui, de nous bousculer nous-mêmes pour pouvoir revenir plus forts en 2026. »

Est-ce que cela signifie abandonner les grands principes du parti ? Non. « Notre boussole politique n’est pas détraquée », a dit M. Nadeau-Dubois. « Nos valeurs fondamentales sont là pour rester. »

« Une fois qu’on a dit ça, comment on peut améliorer nos positions en matière environnementales pour qu’elles soient plus rassembleuses et qu’on rejoigne les Québécois et les Québécoises partout sur le territoire ? C’est l’exemple de question qu’on va aller poser aux gens qu’on va rencontrer », a-t-il ajouté.

Le conseil national de QS prend fin dimanche, à Saint-Hyacinthe.