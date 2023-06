Christine Labrie collectionne les appuis dans la course à la co-chefferie de QS

La course pour le poste de co-porte-parole femme de Québec solidaire (QS) n’est pas officiellement commencée que, déjà, la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, accumule les appuis. Deux de ses collègues du caucus lui ont accordé leur soutien samedi, portant à quatre le nombre d’élus dans son camp.

L’élu de Maurice-Richard, Haroun Bouazzi, et d’Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, ont profité du conseil national de la formation, à Saint-Hyacinthe, pour se ranger du côté de l’élue estrienne, qui souhaite succéder à Manon Massé comme porte-parole féminine de QS. Mme Labrie avait déjà deux collègues dans son équipe, Guillaume Cliche-Rivard et Étienne Grandmont.

Accosté par les journalistes en milieu d’avant-midi, Alexandre Leduc, a précisé qu’il garderait une certaine « distance » avec la course, en tant que leader parlementaire de QS. Il a toutefois révélé être en couple depuis peu avec Mme Labrie. « C’est l’élue de mon coeur », a-t-il dit.

« Je vais me garder une certaine gêne pour pas trop me pitcher dans cette campagne-là, mais j’ai toujours trouvé qu’elle avait un certain côté rassembleur, un côté fédérateur », a-t-il souligné. Quelques minutes plus tard, son collègue Haroun Bouazzi a devancé l’annonce de son appui à Mme Labrie, saluant lui aussi son « écoute ».

« Elle a montré dans sa campagne à Sherbrooke qu’elle est capable de gagner avec panache malgré les difficultés », a fait remarquer le député solidaire.

Zanetti appuie Ghazal

Disant vouloir appuyer une « leader indépendantiste décomplexée », l’élu solidaire Sol Zanetti a pour sa part rompu avec le discours ambiant samedi, en se rangeant du côté de l’élue de Mercier, Ruba Gazhal. Mais « il n’y a pas de scénario catastrophe dans cette course-là », a-t-il relativisé. « C’est toutes des candidatures exceptionnelles. Mais là, il faut faire un choix. »

Questionnée sur son retard par rapport à sa collègue Labrie, Mme Gazhal a soutenu que « ce n’est pas une course à qui aura le plus de députés ».

Tout le caucus ne se prononcera pas sur la course. Mme Massé, Gabriel Nadeau-Dubois et la whip de QS, Alejandra Zaga Mendez, ont déjà indiqué qu’ils resteraient neutres d’ici le vote, en novembre. Il reste donc deux indécis, Vincent Marissal et Andrés Fontecilla.

La troisième candidate au co-porte-parolat, l’ancienne députée de Rouyn-Noranda — Témiscamingue Émilise Lessard-Therrien, est seule à n’avoir aucun appui dans l’aile parlementaire, elle a toutefois été soutenue par d’ex-candidats solidaires, comme Philippe Pagé et Carol-Ann Kack.

Le conseil national de QS se poursuit samedi et dimanche, à Saint-Hyacinthe.