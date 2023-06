La méthode Fréchette, ou l’art d’obtenir ce qu’on veut

Quand l’homme d’affaires Christian Yaccarini a sollicité une rencontre avec des dirigeants de l’agence de promotion économique Montréal International en 2014, il croyait qu’il échangerait seulement avec la présidente-directrice générale de l’organisme, Dominique Anglade. Il n’avait pas prévu qu’aux côtés de la future ministre de l’Économie et cheffe libérale du gouvernement Couillard s’assiérait aussi la directrice des relations externes et institutionnelles de l’organisme. Son nom ? Christine Fréchette.

« Moi, je m’en allais voir Mme Anglade. Et, woups ! Rapidement, j’ai vu que j’en avais deux devant moi », se remémore le président et chef de la direction de la Société de développement Angus (SDA).

M. Yaccarini se souvient d’avoir « flashé » sur Mme Fréchette ce jour-là. « J’avais vraiment aimé ses analyses. Elle dégage quelque chose, Christine. » Tellement qu’il a un peu oublié qu’il avait deux interlocutrices face à lui.

« Je vais vous dire la vérité. Je ne veux pas attaquer Dominique Anglade, mais après dix minutes, moi, je parlais avec Mme Fréchette, je ne parlais plus avec Dominique Anglade », raconte-t-il.

Dans les dernières semaines, Le Devoir a discuté avec plusieurs proches de l’actuelle ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) pour mieux la connaître, elle qui en est à ses premières armes dans un poste électif. Nous n’avons cessé d’entendre comment la députée caquiste de Sanguinet était « pugnace », capable d’obtenir les résultats qu’elle recherche, mais sans faire de bruit.

Pour preuve, à son arrivée à l’Assemblée nationale en 2022, Mme Fréchette n’y était pas allée par quatre chemins : le ministère que je veux, c’est l’Immigration, avait-elle dit au premier ministre. Quelques semaines plus tard, la recrue de la Coalition avenir Québec (CAQ) était assermentée à ce poste.

Élève modèle

Ami de longue date, Atïm Léon, actuel directeur de cabinet du ministre de la Culture, peut se targuer d’avoir été recruté par Christine Fréchette il y a 30 ans, lorsqu’elle était dans le mouvement étudiant, à la Fédération étudiante universitaire du Québec. « Christine et [les] autres [se sont mis] à construire l’identité politique de ce mouvement très axé sur l’argumentaire », dit-il. Selon lui, cette époque a « profondément marqué » son amie devenue ministre. « Ça a structuré son rapport à la politique. »

Déjà, elle se démarquait par son esprit de synthèse, sa capacité de vulgariser et son intelligence, nous ont raconté plusieurs de ses camarades de lutte étudiante. « Je suis studieuse, très studieuse, convient la principale intéressée. J’aime ça, maîtriser mes dossiers, connaître le fond des choses. À l’école, j’étudiais beaucoup. J’ai eu la médaille [scolaire] du gouverneur général en 5e secondaire. »

« Brillante », lance Diane Lemieux pour décrire celle qu’elle a d’abord côtoyée au conseil d’administration du Conseil du statut de la femme (CSF), à la fin des années 1990. « Elle est posée, rigoureuse, organisée », affirme-t-elle.

« Passer d’une idée à l’action »

Lors de son passage à Montréal International, de 2014 à 2016, Christine Fréchette avait affiché à côté de la porte de son bureau les mots suivants : « Passer d’une idée à l’action ». La maxime semble, encore aujourd’hui, guider ses pas.

En campagne électorale, la CAQ avait défendu bec et ongles l’idée d’accueillir un maximum de 50 000 immigrants permanents par année, un seuil qu’il serait « suicidaire » de dépasser, avait dit le chef caquiste, François Legault. Puis, en mai dernier, le gouvernement a ouvert la porte à un rehaussement du seuil à 60 000 nouveaux arrivants, à condition que les immigrants économiques maîtrisent la langue française. Ce changement de cap porte en grande partie la marque de Christine Fréchette.

Diane Lemieux avoue avoir été « impressionnée » par ce revirement. La ministre « a dû détricoter et retricoter en masse », croit l’actuelle p.-d.g. de la Commission de la construction du Québec. « Elle est persévérante et elle sait se faufiler et travailler en souterrain pour arriver là où elle a la conviction qu’elle doit arriver. »

Christine Fréchette estime simplement avoir trouvé un bon compromis. « Moi, je voyais que, si on accueillait des gens qui parlent français pour l’immigration économique, on avait peut-être la possibilité d’élargir la tarte », explique la ministre.

Vice-président au cabinet de relations publiques National, André Bouthillier a côtoyé Mme Fréchette dans le gouvernement péquiste de Pauline Marois. Selon lui, il n’est pas dans les habitudes de la ministre de dévier du chemin tracé par le patron. « Elle est capable de rester sur l’autoroute et de ne pas aller sur le chemin de campagne. »

En février, Mme Fréchette avait tourné en dérision une motion du Parti québécois (PQ) demandant au gouvernement fédéral de « fermer » le chemin Roxham, à la frontière entre le Québec et les États-Unis. « S’il est fermé, il va simplement s’en recréer un autre quelques kilomètres plus loin », avait-elle dit. Quelques heures plus tard, après avoir été contredite par le premier ministre François Legault, elle s’était rétractée : « Roxham, il faut que ça ferme. »

« Femme de principes »

La ministre de l’Immigration est sincère. Avec elle, il n’y a pas de « bullshit », soutient Atïm Léon. « Ce n’est pas quelqu’un qui est là pour vendre une salade et qui accepte un mandat qui ne lui correspond pas », note-t-il.

Christine Fréchette a toujours été une femme de « principes », dit Christian Yaccarini. Son départ du PQ, en 2014, en est un exemple patent, dit-il.

À l’époque, Mme Fréchette occupait le poste de directrice adjointe du cabinet du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Jean-François Lisée. Le débat sur la charte des valeurs du ministre responsable des Institutions démocratiques, Bernard Drainville, battait son plein. Et la position du gouvernement suscitait un profond malaise chez la future députée caquiste.

Incapable de défendre la charte du PQ, Mme Fréchette avait claqué la porte du gouvernement Marois en mars 2014, quelques jours avant que ne s’enclenche la campagne électorale. « J’ai senti que je n’étais pas dans les mêmes orientations », affirme-t-elle aujourd’hui. « Je trouvais que ça ratissait beaucoup trop large. » « Moi, j’étais à l’aise avec le rapport Bouchard-Taylor », précise-t-elle.

Le Devoir a tenté de parler avec Jean-François Lisée pour en apprendre plus sur sa collaboration avec Mme Fréchette et sur le départ du PQ de celle-ci. L’ex-ministre et ex-chef péquiste n’a pas voulu faire de commentaires. Mme Fréchette a refusé, elle aussi, de s’étendre sur le sujet.

La ministre dit avoir discuté « très brièvement » de la charte avec Bernard Drainville, qui siège désormais avec elle à la table du Conseil des ministres. Sans plus. Elle précise au passage qu’elle appuie entièrement la Loi sur la laïcité de l’État portant la signature de Simon Jolin-Barrette. « C’est Bouchard-Taylor plus les professeurs. Bon, ça, je suis à l’aise ! »

Progressiste dans l’âme

Lorsqu’on l’invite à nommer les valeurs qui l’animent, Mme Fréchette mentionne sans hésitation le « progressisme ». Une valeur qui n’est « pas antinomique » à la CAQ, soutient l’ex-conseiller politique au cabinet du premier ministre Legault, Pascal Mailhot. C’est lui, en grande partie, qui a convaincu Christine Fréchette de porter les couleurs bleu poudre de l’équipe de François Legault.

« [Le progressisme], ce n’est pas une étiquette qu’on utilise beaucoup à la CAQ, mais on peut nommer beaucoup de politiques sociales mises en place par la CAQ qui peuvent être qualifiées de progressistes […] Ce n’est pas un mot qui est mis au lexique », dit-il.

Si Christine Fréchette a accepté l’offre de son parti, c’est bien parce que c’est une coalition, souligne-t-elle. « Je ne me sens pas à la marge », précise-t-elle.

Grande amie de Christine Fréchette, Nadine Raymond ne s’est pas étonnée de voir la ministre jeter son dévolu sur la CAQ. « Quand elle m’a annoncé qu’elle se lançait, on a eu un échange sur son intégrité comme personne. Puis, s’il y a quelqu’un qui vit de manière intègre, c’est bien Christine », souligne la présidente-directrice générale du Y des femmes de Montréal.

Du nouveau au MIFI

L’arrivée de Christine Fréchette au MIFI vient « humaniser les statistiques », se réjouit Christian Yaccarini, fils d’immigrant. Le mois dernier, la ministre a annoncé des réformes majeures des programmes d’immigration permanente. « Quelque part, [parmi] les mesures qu’elle a proposées au mois de mai, il y en avait clairement qui tranchaient avec ce qui avait été annoncé [en campagne] », poursuit Nadine Raymond.

Le directeur de cabinet de Mme Fréchette, Pierre-Yves Boivin, convient qu’il y a eu un changement d’orientation au MIFI après l’arrivée de sa nouvelle patronne. « Je ne penserais pas qu’on est en réhabilitation, mais on a choisi rapidement d’être en lien avec la communauté, justement pour qu’il ne se crée pas une perception que ça ne va pas bien, qu’on veut se cacher », lance-t-il.

Sitôt en poste, la ministre, quadrilingue — français, anglais, espagnol, portugais —, a tenu à rencontrer les organismes d’aide aux immigrants dans toutes les régions du Québec. Le directeur de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), Stephan Reichhold, dit avoir découvert une ministre très « à l’écoute » et « sans langue de bois », qui « maîtrise bien ses dossiers ». « Son cabinet est très facile à joindre et très allumé. Les fonctionnaires semblent la respecter beaucoup », indique-t-il.

Prédestinée ?

Malgré sa « personnalité charmante », Christine Fréchette demeure d’un naturel réservé, mentionne Diane Lemieux. « Ce n’est pas le style baguettes en l’air. »

« Christine, c’est quelqu’un qui socialement est très joyeux », souligne toutefois Atïm Léon. « Elle aime beaucoup la musique et danser. » Du type Beatles ? « Plus du genre Madonna », rétorque-t-il un sourire dans la voix.

La ministre de l’Immigration n’est pas l’archétype de la femme politique qui va serrer les mains de tout un chacun à un souper spaghetti en appelant les gens par leur prénom, reconnaît M. Léon. Le porte-à-porte n’était pas tout à fait naturel pour elle.

Il demeurait cependant « évident » qu’elle finirait par essayer la politique, affirme Christian Yaccarini.

Pierre-Yves Boivin fait aussi partie des convaincus. En 2009, au détour d’une conversation avec Mme Fréchette, il avait fait un pronostic d’une exactitude désarmante. « J’ai énoncé que je serais honoré d’être son chef de cabinet si elle était élue un jour ou si elle se lançait en politique québécoise », raconte celui qui a finalement obtenu ce poste 13 ans plus tard. « La vie a bien fait les choses. »

Christine Fréchette en 10 dates 1970. Christine Fréchette naît à Trois-Rivières. Son père est technologue en soudure et travaille dans une centrale d’Hydro-Québec. Sa mère est professeure de piano. La jeune Christine suit les traces de sa mère en s’inscrivant à des cours de guitare classique au Conservatoire de Trois-Rivières. Vers 1995-1996. Après des études en commerce à HEC puis une maîtrise en relations internationales à l’Université Laval, elle se joint à la Fédération étudiante universitaire du Québec comme coordonnatrice de la recherche et de l’information. 1996. Elle aboutit au conseil d’administration du Conseil du statut de la femme. Elle y restera jusqu’en 2005. Fin des années 1990. Elle rencontre l’actuel premier ministre, François Legault, qui est alors au Parti québécois. « Il n’avait pas encore créé la CAQ que déjà […] il m’invitait à plonger », raconte-t-elle. 2007. Passionnée par la politique internationale, elle devient coordonnatrice à la Chaire d’études politiques et économiques américaines et à la Chaire d’études sur le Mexique contemporain de l’Université de Montréal. Elle commentera régulièrement l’actualité américaine à la télévision et à la radio dans les années suivantes. 2012. Elle est embauchée au cabinet du ministre des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur, Jean-François Lisée. Son départ du Parti québécois en 2014, motivé par ses désaccords avec la charte des valeurs québécoises, fait grand bruit. 2014. Elle accepte un poste à l’organisme de développement économique Montréal International. Elle y côtoiera notamment la future cheffe libérale Dominique Anglade. 2016. Elle prend la tête de la Chambre de commerce de l’est de Montréal, où, selon Christian Yaccarini, elle réussit à convaincre à elle seule une série d’élus d’adopter le projet de Réseau express métropolitain (REM) plutôt qu’un tramway. « Elle a continué jusqu’à ce qu’on lui dise : Mme Fréchette, on a compris. » 2022. Elle se présente pour la Coalition avenir Québec dans Sanguinet, l’ancienne circonscription de la ministre Danielle McCann. Elle l’emporte haut la main. En octobre, elle est assermentée ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 2023. Aux côtés du premier ministre Legault et du ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, elle présente une importante réforme des programmes d’immigration qui obligera les immigrants économiques à maîtriser le français pour s’installer au Québec.