«Incompréhension» sur le salaire des élus chez QS

La décision de certains députés solidaires d’empocher partiellement la hausse de salaire à laquelle ils se sont opposés ce printemps suscite l’incompréhension dans les rangs de la formation de gauche à l’aube de son conseil national. Sans condamner ses ex-collègues, l’ancienne élue Émilise Lessard-Therrien se fait claire : elle n’en aurait pas gardé un sou.

« Je n’ai pas fait partie des discussions au caucus, je ne sais pas ç’a été quoi le cheminement pour arriver à une position comme celle-là, mais ce que je peux dire, c’est que, si j’avais bénéficié de cette hausse-là, ça m’aurait permis d’investir pas moins de 30 000 $ pour faire bénéficier des organismes qui ont besoin de sous », a signifié l’ex-député de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, qui se porte candidate au poste de co-porte-parole de la formation.

Au début du mois, les élus de l’Assemblée nationale ont adopté à majorité le projet de loi 24 du ministre Simon Jolin-Barrette. Celui-ci fait en sorte de rehausser le salaire annuel de base des parlementaires québécois de 30 %. Québec solidaire s’y était vivement opposé, reprochant au gouvernement de la Coalition avenir Québec d’être « juge et partie » dans le dossier.

Or, quelques jours avant l’adoption du projet de loi caquiste, et après avoir promis que l’ensemble de ses députés utiliserait l’équivalent de la hausse pour financer des organismes de leur circonscription, les co-porte-paroles solidaires ont indiqué que leurs élus seront libres d’accepter ou non une partie de ces sommes, a indiqué Gabriel Nadeau-Dubois. « Il n’y aura pas de ligne de parti à Québec solidaire sur les finances personnelles », a-t-il dit.

Depuis, le député Vincent Marissal a affirmé qu’il encaisserait en partie la hausse.

« Dans ce dossier-là, je trouve que Québec solidaire a fait une très bonne job. Jusqu’à ce moment-là », a déploré le militant François Saillant, ex-candidat solidaire dans Rosemont, en entrevue avec Le Devoir à quelques heures du début du conseil national solidaire, à Saint-Hyacinthe.

« J’aurais aimé mieux, personnellement, que l’aile parlementaire adopte une position plus ferme. Là, ç’a fait en sorte que ce qui était un très, très, très bon coup de la dernière session parlementaire est devenu quelque chose de plutôt faible », a-t-il poursuivi.

Pas tous d’accord

Aux dernières nouvelles, sept élus sur douze dans le caucus solidaire ont affirmé qu’ils donneraient l’ensemble de leurs hausses à des oeuvres de charité. Parmi eux, M. Nadeau-Dubois, la co-porte-parole, Manon Massé, ainsi que deux candidates à sa succession, Ruba Gazhal et Christine Labrie.

En entrevue avec Le Devoir, Émilise Lessard-Therrien n’a pas voulu lancer la pierre aux élus solidaires qui, eux, toucheront une partie de la hausse. « Ce sera à eux de justifier leur position. » Elle a toutefois tenu à préciser qu’elle « vivai[t] très bien avec le salaire [qu’elle avait] quand [elle était] députée ».

Pour M. Saillant, la décision d’accorder le libre-choix aux députés sur cette question est « une source d’incompréhension », surtout considérant la position ferme du parti depuis le dépôt du projet de loi.

L’ex-candidat solidaire aurait préféré voir tous les élus de la formation emprunter la même voie. Il donne en exemple la position des députés du Parti québécois, qui accepteront tous les trois une hausse équivalente à celle consentie aux travailleurs du secteur public dans la renégociation des conventions collectives. « [Le PQ] est sorti avec une position qui est tout à fait défendable », a souligné M. Saillant.

Dernier conseil national avant le congrès

Les militants solidaires se réunissent à nouveau en conseil national cette fin de semaine. Ils en profiteront pour discuter des statuts du parti et pour saluer le mandat de Manon Massé comme co-porte-parole. Celle-ci laissera sa place en novembre, après plus de six ans dans ce poste.

Gabriel Nadeau-Dubois détaillera aussi cette fin de semaine la tournée des régions que les douze députés solidaires s’apprêtent à effectuer pour reconnecter avec les électeurs en dehors des centres urbains. « C’est une étape importante pour Québec solidaire en vue de la préparation pour la prochaine élection », a-t-il dit en entrevue.

Le député de Gouin s’attend à voir son parti « changer après cette tournée-là », qui s’échelonnera de la toute fin de l’été jusqu’à la fin de l’automne, et peut-être même cet hiver. La formation veut discuter d’économie, mais aussi d’environnement, avec les gens des régions. « Regardons le printemps qu’on vient de passer, avec coup sur coup des inondations et des feux de forêts historiques. Ces phénomènes climatiques extrêmes, ce n’est pas les gens de Rosemont qui sont les plus touchés », a fait remarquer M. Nadeau-Dubois.

L’élu s’attend à se faire apostropher sur certaines des promesses de QS l’été dernier, comme les taxes à l’achat de véhicules polluant, affublées du titre « taxes orange » par la Coalition avenir Québec. « Mais nous, le bilan de l’élection, on l’a fait, a-t-il dit. On a pris acte des erreurs qui ont été la nôtre la dernière fois. Et là, on est en mode écoute, en mode consultation pour revenir plus fort. »

Le conseil national de Québec solidaire s’amorce vendredi soir et prend fin dimanche, à Saint-Hyacinthe.