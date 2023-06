L’héritage toujours bien vivant de Pierre Bourgault

Indépendantiste québécois de la première heure, tribun fougueux, polémiste redoutable, professeur, animateur de radio, chroniqueur, Pierre Bourgault est décédé il y a vingt ans, le 16 juin 2003, victime de sa dépendance au tabac.

« Comme orateur, à l’Assemblée nationale, mon modèle a toujours été Pierre Bourgault », affirme sans hésiter le vétéran du Parti québécois (PQ) Pascal Bérubé.

Le député de Matane regrette de ne l’avoir jamais rencontré. « Autant j’admire René Lévesque, autant je me reconnais davantage dans le rebelle qu’était Pierre Bourgault. Oui, je comprends que c’est Bourgault qui a été le plus influent pour moi. Plus que Lévesque. Bourgault, c’est ma référence. Son discours au congrès de 1971 [du Parti québécois], je m’en inspire toujours pour mes discours, que je n’écris jamais. »

Photo: Archives, sans source

Pascal Bérubé dit avoir été éveillé à la question de l’indépendance en lisant Pierre Bourgault. Comme d’autres, il admirait sa fougue, sa vivacité d’esprit.

Un rôle de pionnier

Après avoir joué un rôle de pionnier à titre de président du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), Pierre Bourgault avait dû se résoudre, en 1968, à saborder cette formation pour laisser le champ libre au Parti québécois naissant de René Lévesque. Seulement, Lévesque ne voulait pas de lui, ni tellement des militants du RIN.

Photo: Archives La Presse canadienne

Dans un de ses discours enflammés et soigneusement préparés dont il avait le secret, Bourgault avait tout de même convaincu les délégués du PQ de lui faire confiance. « Jusqu’à maintenant, au Parti québécois, leur disait Bourgault, nous avons tenté par tous les moyens, face à la population, de nous donner une image sécurisante, parfois au détriment de l’image de liberté que, je crois, nous devons incarner. »

À Québec solidaire, l’autre parti indépendantiste au Québec, Gabriel Nadeau-Dubois affirme qu’il y a beaucoup de choses chez Bourgault qui l’inspirent. « L’importance du courage politique, d’abord. » Nadeau-Dubois a été marqué, comme Pascal Bérubé, par ce discours de 1971 livré devant les bonzes du PQ. « Son célèbre discours Sécurité, solidarité et respectabilité est une critique féroce des orientations de son propre parti et un appel au courage des convictions. […] Contre les politiciens qui, hier et aujourd’hui, misent sur les préjugés et les certitudes des gens, Bourgault en appelle à une politique qui nous élève collectivement, qui vient chercher ce qu’il y a de meilleur en nous. »

Photo: Archives Télé-Québec

À l’âge de 16 ans, Pascal Bérubé dévore Moi, je m’en souviens, un pamphlet que Bourgault publie en vitesse en guise de réplique à Attendez que je me rappelle…, les mémoires de René Lévesque. Ce livre a le plus grand effet sur le député de Matane. « Ce livre a été majeur dans mon engagement indépendantiste, dans mon éveil politique. Ça a été un coup de tonnerre, une prise de conscience », relate-t-il.

Dans la famille de Pascal Bérubé, Pierre Bourgault jouissait d’une forte aura. « Mon grand-père était à Sept-Îles en 1966. Il a travaillé pour lui, pour sa campagne électorale. Il nous disait à quel point Bourgault était le plus grand orateur que nous avions. » Bourgault avait choisi de représenter un coin de pays qu’il aimait, après l’avoir découvert lorsqu’il était journaliste à La Presse.

Comme responsable du journal L’Indépendance, Pierre Bourgault participe, au début des années 1960, avec de jeunes militants comme lui, à des actions politiques de types nouveaux. Des sit-in, des manifestations dans les rues, des autocollants et des graffitis sont quelques-uns des outils employés. Le RIN s’intéresse de près à la condition des ouvriers, à la gestion des ressources naturelles, à la vie dans les régions. Il s’oppose aux armes atomiques autant qu’à la peine de mort. De plus, le RIN défend farouchement le mode de scrutin proportionnel. Ses modèles lui viennent de l’observation des luttes internationales, de groupes qui cherchent à s’affirmer, à changer leur condition et leur inscription dans l’histoire du monde.

Photo: Archives Le Devoir

Au-delà du drapeau

En 1970, alors que les tensions sociales éclatent, Bourgault affirme rêver d’un Québec libre qui serait le premier pays du monde dégagé d’un nationalisme étouffant. « Je rêve de voir notre seule liberté nous servir d’étendard et notre seule liberté nous servir d’identification pour le genre humain », écrit-il.

« Bourgault n’est pas indépendantiste par amour du drapeau, analyse Gabriel Nadeau-Dubois, mais bien par volonté d’améliorer la vie des gens. À quoi rime un projet de société s’il ne rend pas les gens plus libres, plus heureux ? L’indépendantisme de Bourgault n’est pas un simple projet de fierté, c’est un projet pour changer le Québec. C’est à cette tradition que je m’identifie. »

Pour Gabriel Nadeau-Dubois, le nationalisme de Bourgault est bien différent de celui qui domine aujourd’hui. « C’est plus qu’un nationalisme simplement “inclusif”, c’est un nationalisme profondément imprégné d’humanisme et d’internationalisme. Le nationalisme de Bourgault me fait souvent penser à la très célèbre phrase de Jaurès : “Un peu d’internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup y ramène.” L’émancipation nationale, chez Bourgault, est un tremplin vers une humanité réconciliée, plus fraternelle. C’est le contraire du nationalisme fermé, méfiant, défensif et potentiellement guerrier qui est trop populaire en 2023. »

Photo: Pierre Villeneuve archives Le Devoir

Un comédien raté

Après avoir été expulsé du collège Brébeuf à la fin de l’année 1952, Pierre Bourgault espère d’abord devenir comédien. Il joue de petits rôles, ici et là. Il travaille à des téléthéâtres, du côté de Radio-Canada, tout en gagnant aussi sa vie grâce à des emplois temporaires. La vie politique ? Il n’a encore qu’une mince idée de ce que cela peut signifier lorsqu’il revient d’un séjour en Europe, à l’orée de la Révolution tranquille. Il connaît au moins déjà ce qu’est l’injustice. Comme officier d’artillerie, il s’était élevé contre le mauvais sort fait au français dans l’armée de Sa Majesté. Il peste aussi contre la religion, un carcan dans lequel étouffe notamment la sexualité, regrette-t-il.

Un jour, il rencontre par hasard son ami Claude Préfontaine, qui le présente à André d’Allemagne, l’intellectuel du RIN. Bourgault est invité à une réunion. Il n’en reviendra jamais. Son grand rôle, il l’a. Il va devenir l’un des meilleurs porte-parole de cette option politique, aussi bien en français qu’en anglais. Même s’il n’est jamais élu, il jouit, au fil du temps, d’une influence considérable.

Lorsque le Parti québécois arrive au pouvoir en 1976, Bourgault est laissé en rade. Jusque-là, il est arrivé à survivre en partie grâce à des contrats que lui obtenait un adversaire, le premier ministre Robert Bourassa. Puis, on lui offre un poste de professeur au Département de communication de l’UQAM.

Photo: Archives, radio CKAC

Le public a l’habitude de le voir à la télévision, de l’entendre à la radio, de le lire comme chroniqueur dans presque tous les journaux. Il écrit aussi des chansons, dont la célèbre Entre deux joints popularisée par Robert Charlebois. Au cinéma, il joue le rôle d’un improbable éleveur de vers de terre dans Léolo, le film de son ancien étudiant Jean-Claude Lauzon.

Au référendum de 1980, même s’il jugeait la démarche alambiquée et mal venue, il avait tout de même repris le collier. Puis, au référendum de 1995, son ami Jacques Parizeau l’avait recruté comme conseiller spécial, avant de s’en séparer à regret. Véritable électron libre, souvent imprévisible, quelque peu infatué, Pierre Bourgault n’est au fond heureux que dans la position du franc-tireur d’exception qu’il aura été toute sa vie. Il avait écrit vouloir mourir comme on meurt partout et depuis toujours, « parce que c’est fini, parce que c’est ainsi, sans drapeau, sans fusil, sans patrie, sans discours, sans larmes, tout nu, enfin désarmé, et pour toujours ».