La ministre Duranceau évitera à l’avenir une amie lobbyiste

La ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, évitera à l’avenir toute rencontre professionnelle avec une amie lobbyiste qui serait une partenaire d’affaires, après une rencontre l’automne dernier où elles ont discuté ensemble de dossiers gouvernementaux, a indiqué jeudi son cabinet.

L’attaché de presse Philippe Couture a déclaré que cette rencontre, entre Mme Duranceau et Annie Lemieux, est survenue le 5 décembre 2022, pour discuter d’hébergement pour les personnes âgées.

M. Couture a affirmé que les deux amies cesseront toute relation dans le cadre professionnel.

« Il n’y a pas d’intention de la rencontrer et on ne la rencontrera pas, a-t-il dit en entrevue. Peu importe le dossier, il n’y a pas d’intention de revoir Mme Lemieux, de la rencontrer à nouveau dans ses fonctions. »

L’attaché de presse a réagi ainsi aux informations rapportées par le média Pivot, qui a exposé les relations personnelle et professionnelle entre la ministre et Annie Lemieux, une femme d’affaires qui détient un mandat actif visant précisément le ministère de son amie, dont elle avait salué la candidature avant son élection en octobre.





La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, était également présente à la rencontre du 5 décembre, dont le lieu n’a pas été précisé.

« Il y a eu une seule rencontre assez informelle en présence également de Mme Bélanger sur de l’information sur les maisons des aînés et de résidences pour aînés », a précisé l’attaché de presse.

Éthique

Il n’a pas été possible de savoir si France-Élaine Duranceau a l’intention de solliciter un avis de la commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale, Ariane Mignolet, pour établir des balises qui guideraient les échanges entre les deux amies, après leur rencontre du 5 décembre.

« La commissaire à l’éthique n’était pas au courant de cette rencontre et s’il y a quoi que ce soit à avoir, on va s’en remettre aux balises de la commissaire à l’éthique », a dit M. Couture.

Le Registre des entreprises du Québec (REQ) indique Mme Duranceau et Mme Lemieux ont des liens d’affaires à travers au moins deux entreprises du secteur de l’immobilier.

La ministre est actionnaire de 9381-9795 Québec inc., dont Mme Lemieux est une des administratrices.

Les deux amies ont également coactionnaires de Nomi Immobilier.

M. Couture a affirmé que les entreprises des deux amies ne sont plus actives. Pourtant, les informations apparaissant sur chacune des fiches des deux entreprises ne mentionnent rien de tel.

« Aucune date de fin d’existence n’est déclarée au registre », indique le REQ.

Plus de détails suivront.