Le gouvernement veut acheter au lieu de construire des logements sociaux

C’est tout un changement de paradigme que mijote le gouvernement du Québec en matière de logement social. Plutôt que de financer la construction d’appartements à prix abordable, la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, souhaite dans l’avenir financer l’achat d’immeubles déjà existants dont les prix seraient à l’abris des hausses.

En entrevue au Devoir, elle explique que le coût de construction des logements sociaux est devenu tout simplement trop élevé. « Ça coûte tellement cher de construire ! […] Je serais bien mieux d’acheter des logements existants qui sont déjà construits, qui vont, ultimement, me coûter moins cher la porte que ce que je dépense en subventions pour du neuf. »

Autrement dit, France-Élaine Duranceau souhaite extraire des appartements du marché privé afin d’empêcher qu’ils « subissent des hausses de loyer ».

Elle prévient toutefois qu’il n’est pas question que le gouvernement achète et gère lui-même ces immeubles. Des organismes à but non lucratif s’en chargeraient. Le gouvernement, lui, fournirait des leviers financiers efficaces leur permettant d’acquérir des appartements rapidement lorsque des occasions se manifestent.

Le projet de loi 31 déposé à la fin de la session parlementaire prépare d’ailleurs le terrain pour rendre cela possible, en donnant de nouveaux leviers financiers à la Société d’habitation du Québec (SHQ). Mais la ministre reste vague pour l’instant sur la mécanique de tout cela.

Combien de logements pourront être acquis ? À partir de quand ? France-Élaine Duranceau n’est pas encore prête à le dire, mais elle prépare le terrain.

Selon elle, la vente d’immeubles locatifs à l’État ou à ses mandataires pourrait même être considérée comme un geste « philanthropique ». « Il y a des propriétaires qui me disent qu’ils comprennent qu’il y a une crise et qu’ils seraient prêts à contribuer en vendant à un OBNL. »

Des fondations le font déjà, ajoute-t-elle, en citant le Fonds d’investissement de Montréal, la Fondation Chagnon et la Fondation McConnell. « Ils investissent déjà dans un parc comme ça. Parce qu’ils veulent faire un investissement d’impact. Leur dollar, non seulement il donne un rendement, mais il a un impact social. »

Première controverse pour la ministre

Pour l’État québécois, cela constituerait un virage majeur. Depuis la fin des années 1990, le gouvernement misait, en grande partie, sur la construction de logements sociaux pour garantir des appartements abordables aux Québécois.

Ces projets étaient financés par le programme AccèsLogis et se déclinaient sous différentes formes : logements sociaux pour les aînés, coopératives, immeubles réservés à certains groupes vulnérables comme les femmes violentées, etc.

Jusqu’en février 2022. La Coalition avenir Québec (CAQ) a alors mis à l’écart AccèsLogis au profit du Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ), prétextant qu’il serait plus souple que son prédécesseur.

Rappelons qu’avant 1994, c’est le gouvernement fédéral qui se chargeait des investissements en logement social par la construction de HLM.

La ministre Duranceau fait par ailleurs face à moult pressions, actuellement, en lien avec la crise du logement. Mercredi, un regroupement d’une trentaine d’organismes — du Conseil du patronat du Québec à Centraide — a fait une sortie publique pour réclamer, de toute urgence, « une approche concertée nationale » dans le but de sortir de la crise.

La députée de Bertrand a aussi dû se défendre pour des propos embarrassants tenus la semaine dernière lors d’une entrevue avec la chaîne Noovo. Questionnée sur sa volonté d’abolir les cessions de loyer, elle avait rétorqué que les locataires qui voulaient absolument céder leur bail « devaient investir en immobilier et prendre les risques qui vont avec ».

Mercredi, elle a voulu s’amender lors d’une mêlée de presse à l’entrée du conseil des ministres. « Je suis désolée si ça a paru insensible », a-t-elle dit. « J’étais dans une description juridique et économique des choses. Au contraire, je suis très sensible à ce qui se passe en matière d’habitation. »

Pas trop d’inquiétudes en vue du 1er juillet

La ministre s’est en outre montrée plutôt rassurante en vue du 1er juillet. Malgré la crise du logement qui persiste et qui, dans certains lieux, s’intensifie, le gouvernement a pris des mesures pour empêcher que des locataires sans toit se retrouvent à la rue.

Depuis avril, la Société d’habitation du Québec (SHQ) multiplie les communications pour faire savoir que les offices municipaux d’habitation (OMH) allaient disposer d’un grand nombre d’unités de supplément au loyer (PSL) pour venir en aide à ces personnes.

Autrefois nommées « PSL d’urgence », ces aides permettent d’offrir à des locataires sans logis des appartements trop chers pour eux en payant la différence. En entrevue vendredi, la ministre Duranceau a affirmé qu’il y aurait « amplement » de PSL pour répondre aux besoins. Le gouvernement a aussi mis sur pied des services d’accompagnement de locataires qui cherchent un logement, toujours du côté des OMH.

Avec Alexandre Robillard