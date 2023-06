Laforest dit que les villes ont les moyens de financer l’adaptation climatique

Les villes ont une marge de manoeuvre pour financer leur adaptation aux changements climatiques, a déclaré mercredi la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

Mme Laforest a confirmé qu’elle partage l’analyse du premier ministre François Legault, qui s’était appuyé la semaine dernière sur l’exemple des salaires plus élevés des employés municipaux pour réclamer un meilleur contrôle de ces dépenses.

« Les villes sont autonomes et oui, les villes ont une marge de manoeuvre », a-t-elle déclaré à l’entrée du conseil des ministres.

La ministre s’est toutefois abstenue de pointer à son tour directement la rémunération des employés municipaux, dont M. Legault a estimé qu’elle était 35 % plus élevée que celle des fonctionnaires du gouvernement.

« Les villes peuvent avoir des redevances sur le développement, les montants pour les frais de stationnement, on donne plusieurs possibilités aux municipalités, a-t-elle dit. Les villes sont autonomes, mais on entend bien les demandes pour les changements climatiques, on le voit avec les feux de forêt. »

En réponse aux municipalités, qui réclament un fonds de 2 milliards pour l’adaptation aux changements climatiques, M. Legault avait opposé que le salaire plus élevé de leurs employés prouve qu’une plus grande partie de leur budget pourrait être consacrée à cette adaptation aux changements climatique.

« Les municipalités payent leurs employés 35 % de plus que nos employés au gouvernement du Québec, a-t-il dit vendredi. Il doit y avoir un certain contrôle des dépenses aussi qui est fait dans les municipalités. »

Andrée Laforest, mercredi, s’est contentée de constater le rôle que jouent les élus municipaux dans la rémunération des employés de leurs services.

« Au niveau des salaires ce sont les conseillers municipaux qui votent eux-mêmes les salaires, a-t-elle dit. Les salaires dans les municipalités sont déjà établis. »

Mme Laforest s’est empressée de souligner les programmes de son ministère et de celui de l’Environnement pour répondre aux demandes des municipalités.

« On entend bien les municipalités avec leurs demandes pour l’adaptation aux changements climatiques », a-t-elle dit.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a affirmé à son tour que des moyens ont déjà été mis en place par le gouvernement pour aider les municipalités à s’adapter.

« Les municipalités ont des moyens à leur disposition, le gouvernement du Québec est aussi là », a-t-il affirmé.