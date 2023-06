Manque de logements étudiants: «on est là-dessus», dit la ministre Déry

Face aux longues listes d’attente pour les résidences étudiantes, Québec réplique être « très conscient de cette problématique » et souhaite accélérer la construction de logements étudiants, tout en faisant en sorte que plus de projets voient le jour.

« C’est clair que les besoins sont là, et ils sont grands. Le défi est important, […] on est là-dessus, reconnaît en entrevue avec Le Devoir la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry. Nous sommes en train d’évaluer tous les scénarios, et d’autres ministères sont impliqués. On travaille très étroitement ensemble pour éventuellement en faire plus, et accélérer la construction de ces logements ».

Celle-ci réagissait au reportage du Devoir selon lequel les résidences des cégeps doivent refuser un nombre record d’étudiants cette année, ce qui compromet les projets d’études de centaines de jeunes Québécois et d’étudiants étrangers. La situation est également problématique dans le réseau universitaire.

« C’est un effort collectif, insiste la ministre. Le gouvernement a sa part, mais les établissements, les promoteurs, les villes, tout le monde travaille de concert et met la main à la pâte. Il y a des projets qui sont très créatifs, il y a des projets qui sont déjà sur la table. Mais ça prend quand même un certain temps, un an ou deux, avant de voir ces logements pousser ».

Le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033 prévoit une enveloppe de 27,5 millions de dollars pour le logement étudiant, à hauteur de 10,3 millions pour les universités et de 17,2 millions pour les cégeps. Mais certains estiment que les sommes allouées sont insuffisantes pour les besoins. L’Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE) demande également un financement plus prévisible et spécifique au logement étudiant, estimant que le fonctionnement par appels à projets limite la quantité de constructions.

« Est-ce que c’est suffisant ? Peut-être pas, mais c’est un très bon début, c’est un pas dans la bonne direction », rétorque la ministre Déry. Elle ajoute que, jusqu’à tout récemment, il n’y avait pas de budget attribué pour les universités mais uniquement pour les cégeps.

La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a de son côté révélé dans les pages du Devoir vouloir amender son projet de loi pour notamment faciliter la construction de logements étudiants pour les cégépiens. Elle se dit ouverte à l’idée de financer davantage le logement étudiant dans l’avenir.