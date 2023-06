L’opposition dénonce «l’acharnement» du MIFI à ne pas reconnaître les évaluations en français du Québec

« Aberrant », « absurde », « complètement ridicule » : les partis de l’opposition à Québec ne mâchent pas leurs mots pour dénoncer le manque de reconnaissance des évaluations en français créées ici dans le domaine de l’immigration. Ils appellent d’une seule voix à concevoir un test entièrement dans la province.

Le Devoir rapportait lundi qu’un consultant en immigration montréalais a été forcé de passer un test de français conçu en France, alors qu’il venait de réussir haut la main celui de l’Office québécois de la langue française (OQLF). Des épreuves standardisées seront également bientôt instaurées dans les cours de francisation, mais le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) ne montre pas l’intention de les utiliser comme test pour les résidents permanents.

« C’est de l’acharnement tout simplement », dit le député libéral Monsef Derraji, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’immigration et de francisation.

« C’est un manque de courage de la part de la ministre [Fréchette], alors que le Canada reconnaît les acquis de la francisation du Québec, mais pas le Québec lui-même », poursuit-il. En effet, depuis 2020, le MIFI ne reconnaît plus les attestations qui émanent des cours de francisation comme preuve de compétence linguistique pour obtenir la résidence permanente.

« C’est une autre démonstration des 12 travaux d’Astérix dans les procédures d’immigration », abonde aussi le député de Québec solidaire Guillaume Cliche-Rivard. Il connaît lui-même très bien ces dédales bureaucratiques, pour avoir exercé le droit de l’immigration pendant une dizaine d’années. « Ce que ça me dit dans l’ensemble est qu’il faut faire du ménage et qu’on standardise ce qui fonctionne », dit-il.

Il rappelle qu’un immigrant peut obtenir la citoyenneté canadienne en présentant une attestation de francisation au Québec. Cette même preuve ne peut toutefois pas servir à obtenir la résidence permanente dans la province, celle même qui finance cet important programme. « Tout cela réaffirme le besoin d’avoir un test standardisé qui fonctionne pour l’ensemble des demandes par rapport à la langue », invite-t-il. Un test créé au Québec pourrait par exemple servir pour les consultants en immigration, pour les ordres professionnels et pour les immigrants, sous réserve d’avoir des volets propres à chaque catégorie.

« C’est absurde que le MIFI ne reconnaisse pas les évaluations de l’OQLF, on fait partie d’un même État », exprime quant à lui le député du Parti québécois Joël Arseneau. Il est « injustifié » selon lui de ne pas se concerter entre « grandes institutions québécoises ».

Le fait qu’une telle création coûte cher, un argument évoqué par certains observateurs, est « inconcevable » pour ce député. Il compare avec les évaluations créées en enseignement secondaire et collégial, des domaines pour lesquels l’argument économique n’est pas « un enjeu ». « L’État du Québec doit se doter d’un outil qui va nous accompagner et qui sera utilisé pendant plusieurs années. […] C’est un investissement plus qu’une dépense », termine-t-il.

La ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, ne s’est pas engagée à créer un test québécois pour les demandes de résidence permanente. La réforme des programmes d’immigration s’appuiera pourtant de plus en plus sur l’obligation de prouver un certain niveau de maîtrise linguistique, modulé selon les catégories d’emplois.

Après la publication de l’expérience du Devoir qui a passé l’un des tests admissibles conçu en France, la ministre avait néanmoins convenu qu’il fallait mieux les adapter au contexte québécois. Elle avait alors dit vouloir analyser la situation et voir « quelles sont les pistes d’action ».