L’année parlementaire en huit dates

Les derniers mois n’ont pas été de tout repos pour le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ). En plus de gérer un épisode de verglas, des inondations et des feux de forêt, il a fait face à une série de crises à l’intérieur des murs du Salon bleu. Retour en huit dates sur les derniers mois d’actualité politique et parlementaire.

Abandon du serment au roi — 9 décembre 2022

Depuis décembre, il n’est plus obligatoire pour les parlementaires de prêter serment à la couronne pour siéger à l’Assemblée nationale. Les députés du Parti québécois, qui avaient refusé de le faire, ont donc pu faire leur entrée au Salon bleu cette année.

Fiasco à la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) — Mars 2023

Le déploiement de la plateforme SAAQclic s’est tellement mal déroulé que la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a dû rentrer en vitesse d’une mission en Europe pour gérer le chaos, au début du mois de mars. Le président-directeur général de la SAAQ, Denis Marsolais, en a d’ailleurs pâti : il a laissé sa place en avril.

Départ de Sophie Brochu — 11 avril 2023

La présidente-directrice générale d’Hydro-Québec avait beau entretenir des désaccords avec le gouvernement, elle en a surpris plus d’un en annonçant son départ de la société d’État au début de l’année. C’est l’ancien président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec Michael Sabia qui la remplacera.

Abandon du troisième lien autoroutier — 20 avril 2023

Au grand dam de ses députés de la Rive-Sud, le premier ministre François Legault a abandonné à la fin du mois d’avril le projet de troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis, qu’il promet depuis des lustres. La CAQ s’engage désormais à lancer un projet de transport collectif, mais ce dernier n’a toujours pas été chiffré ni détaillé.

Réformes majeures en santé et en éducation — Mars et mai 2023

Les ministres de la Santé, Christian Dubé, et de l’Éducation, Bernard Drainville, ont tous deux profité de la dernière période parlementaire pour proposer d’imposantes révisions de leurs réseaux respectifs. Avant même leur entrée en vigueur, elles génèrent d’importantes critiques en raison de leur caractère centralisateur.

Nouveaux programmes d’immigration — 25 mai 2023

Pour renverser le déclin du français, Québec mise sur une réforme majeure des programmes d’immigration. Bientôt, dans la catégorie de l’immigration économique, seuls les nouveaux arrivants s’exprimant en français pourront faire une demande de sélection, et le gouvernement pense rehausser les seuils à 60 000 immigrants par année.

Augmentation du salaire des députés — 6 juin 2023

N’en déplaise à Québec solidaire — et à 74 % des Québécois, selon un sondage Léger —, les députés se sont voté en juin une augmentation de salaire de 30 %. Ils deviennent les parlementaires les mieux payés au Canada, à l’exception des élus fédéraux.

Élargissement de l’aide médicale à mourir — 7 juin 2023

Le Québec permettra bientôt aux personnes ayant des « déficiences physiques graves » de faire une demande d’aide médicale à mourir. Il légalisera aussi les demandes anticipées, mais leur implantation pourrait prendre jusqu’à deux ans.

Quelques autres projets de loi adoptés cette session - Plafonnement des tarifs d’hydroélectricité - Réforme du droit de la famille et encadrement de la gestation pour autrui - Interdiction de faire travailler des enfants de moins de 14 ans - Création du Fonds bleu pour la protection de l’eau - Encadrement des plateformes de location à court terme comme Airbnb