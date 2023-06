«Attendez-vous à ce que je reste longtemps», prévient Legault

Le premier ministre François Legault compte rester en poste encore « longtemps », motivé qu’il est par le chantier des énergies propres et le dossier de la langue française.

« Il est beaucoup trop tôt pour parler de la relève », a-t-il lancé vendredi, au moment de dresser le bilan de sa session parlementaire.

Il a auparavant qualifié le projet de la filière batterie d’« extraordinaire ». Les minéraux stratégiques et les énergies propres, « c’est excitant et ne serait-ce que pour ça, attendez-vous à ce que je reste longtemps », a-t-il lancé.

M. Legault a aussi admis vivre un peu d’écoanxiété face aux crises climatiques. « Donc, on pose des gestes et on continue de poser des gestes », a-t-il dit. « Mais il va falloir en faire plus parce qu’au-delà d’éliminer les gaz à effet de serre, il y a un mal qui a été fait, la température a augmenté. »

Outre les chantiers énergétiques, le premier ministre se dit gonflé à bloc par le dossier de la langue française.

« Moi, un jour lointain, quand je serai dans ma chaise berceuse, eh bien je me dirai : “c’est notre gouvernement qui a arrêté le déclin du français” », a-t-il lancé.

