Le réseau de la santé devra tenir compte des réalités autochtones

Québec n’est toujours pas parvenu à former la totalité des travailleurs de la santé et des services sociaux sur les réalités autochtones, comme il s’était engagé à le faire avant le 30 septembre 2022. Près d’un an après l’échéance, 89 % des 252 046 employés du réseau ont suivi la « formation obligatoire de sensibilisation aux réalités autochtones ou une formation considérée comme équivalente ou supérieure ». Le ministère a fourni ces chiffres, qui remontent au 22 avril 2023, au Devoir.

« En date du 25 février 2023, 19 agents de liaison étaient en poste afin d’agir comme personne-ressource, auprès des communautés et dans les établissements et 17 navigateurs de services sont en poste dans le [réseau] pour soutenir et accompagner les usagers autochtones dans leur parcours de soins et de services », a écrit la porte-parole Marie-Hélène Émond.